Itten über sein Zaubertor: «Das war ein Instinkt» 30.09.2023

Cedric Itten spricht im Interview mit blue Sport über seinen goldenen Treffer gegen die Grasshoppers. Darian Males macht derweil klar, wieso man für das Spiel im Letzigrund die eigene Taktik angepasst hat.

YB schlägt GC im Letzigrund dank eines Traumtores von Cedric Itten mit 1:0 und setzt sich vorübergehend an die Tabellenspitze.

Itten bestätigt im Interview mit blue Sport, dass der Treffer zu den schönsten Toren seiner Karriere gehört.

Darian Males verrät zudem, welche taktischen Anpassungen die Berner für das Auswärtsspiel im Letzigrund vorgenommen haben.

Cedric Itten avanciert im Spiel gegen die Grasshoppers mit einem wunderschönen Treffer zum Matchwinner. Der 26-jährige Stürmer lenkte eine Flanke aus zirka zwölf Metern aus dem Flug mit dem Absatz in die weite, tiefe Torecke.

«Eins von meinen schöneren Toren», gesteht Itten nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport. «Es war ein Instinkt in diesem Moment. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Ball Richtung Tor bringen kann, wenn ich ihn so nehme. Dass er so reingeht, ist wunderschön.»

Males: «Wir probierten in der ersten Halbzeit, zu spielen»

Von Ittens Traumtor abgesehen legt der amtierende Schweizer Meister im Letzigrund aber keinen Glanzauftritt hin. «Wir wussten, dass es über den Fight gehen muss», sagt Darian Males. «Wir probierten in der ersten Halbzeit, zu spielen. Das fiel uns relativ schwer.»

Und so entschliessen sich die Berner in der Pause zu einer Umstellung. «Wir haben entschieden, dass wir mit langen Bällen und über den Kampf agieren. Das, was wir in St.Gallen vermissen liessen, haben wir heute gezeigt.»

