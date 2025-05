So emotional wird Taulant Xhaka beim FC Basel verabschiedet 24.05.2025

Der Abschied einer Identifikationsfigur: Taulant Xhaka wird beim Heimspiel gegen Luzern verabschiedet und dabei mit einer eigenen Choreografie gewürdigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taulant Xhaka wird beim letzten Heimspiel des FC Basel mit Spalier, Choreografie und Wegbegleitern wie Breel Embolo, Marco Streller oder Bruder Granit Xhaka feierlich verabschiedet.

Xhaka spielte seit 2003 fast durchgehend für Basel, gewann sieben Meistertitel und viermal den Cup.

Trotz einiger Ausrutscher bleibt Xhaka als leidenschaftlicher Kämpfer und Identifikationsfigur mit «rot-blauer DNA» in Erinnerung. Mehr anzeigen

Mit 34 Jahren ist für die Nummer 34 des FC Basel Schluss. Taulant Xhaka führt den FCB im letzten Spiel des Jahres als Captain aufs Feld und wird, wie es sich gehört, nach 34 Minuten ausgewechselt. Schon rund eine Stunde vor Spielbeginn bekommt Xhaka den Abschied, den er verdient.

Taulant Xhaka verlässt in der 34. Minute den Platz 24.05.2025

Die Mitarbeiter des FCB und seine Mitspieler stehen Spalier für den Einlauf von Taulant Xhaka. Die Muttenzerkurve widmet ihm eine eigene Choreografie. In grossen Lettern steht «Tauli».

Im Stadion folgen Wegbegleiter und FCB-Legenden wir Breel Embolo, Beni Huggel, Valentin Stocker oder Marco Streller. Sie alle herzen Xhaka mitten auf dem Spielfeld im St. Jakob-Park nochmals. Auch Bruder Granit ist angereist und lässt dann gleich eine Bombe platzen: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier»

Taulant Xhaka fasst sich dann eher kurz, weil es sonst «zu emotional» wird, wie er selbst sagt. Seine Rede schliesst er ab mit: «Ich kann in den Spiegel schauen und sagen: ‹Ich habe alles für dieses Trikot gegeben.›»

Taulant Xhaka zum Abschied: «Ich war nervöser als in der Champions League» Taulant Xhaka spricht über seine Verabschiedung beim FC Basel. 24.05.2025

Sieben Meistertitel und bisher vier Cupsiege

Xhaka tritt als Basler Fussball-Legende ab. Er kam 2003 in die Nachwuchsabteilung des FCB und arbeitete sich bis in die erste Mannschaft hoch. Mit Ausnahme einer eineinhalbjährigen Leihe zu den Grasshoppers lief der Abräumer im Zentrum immer für Rotblau auf.

Mit dem FCB holte Xhaka in dieser Saison seinen siebten Schweizer Meistertitel. Dazu wurde er viermal Cupsieger, die Chance auf einen fünften Pokal-Titel gibt es am kommenden Sonntag gegen den unterklassigen FC Biel.

Die Choreo des FC Basel zum Abschied von Taulant Xhaka 24.05.2025

Die bisher letzte Partie absolvierte Xhaka am 14. Dezember in der Super League gegen die Grasshoppers. Gegen Luzern kam er nun zu seinem 407. und letzten Pflichtspiel für Basel.

Taulant Xhaka hatte auch immer mal wieder Aussetzer, sei es ein Kopfstoss auf dem Feld oder respektlose Aussagen wie zuletzt an der spontanen Meisterfeier: Es gehörte ebenso zu diesem emotionalen Fussballer, wie seine unzähligen Meter, die er abspulte, oder wie es FCB-Präsident David Degen am letzten Donnerstag ausdrückte: «Er hat unheimliche Verdienste, hat Schweiss und Blut hergegeben.»

FCB-Sportchef Daniel Stucki schlägt ähnliche Töne an: «Er ist eine absolute Identifikationsfigur, das ist in der heutigen Zeit einmalig. Er hat eine rot-blaue DNA.» Eine rot-blaue DNA, die in Zukunft auf dem Feld andere verkörpern müssen. Vielleicht ja schon bald Bruder Granit.

