  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vor Spiel gegen Sion Die Thuner Meister-Helden feiern auf Ibiza

Patrick Lämmle

8.5.2026

Christopher Ibayi (nicht im Bild) postete ein Video von den Feierlichkeiten auf Ibiza.
Christopher Ibayi (nicht im Bild) postete ein Video von den Feierlichkeiten auf Ibiza.
instagram.com/c_ibayi9

Nach dem Sensationstitel haben sich die Thuner gebührend feiern lassen. Die Party geht seither aber weiter, wie in den sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigen.

Patrick Lämmle

08.05.2026, 08:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am letzten Sonntag schlägt Sion den FC St.Gallen und macht damit den FC Thun zum Meister.
  • In Thun wurde der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte entsprechend gefeiert.
  • Für die Spieler gingen die Feierlichkeiten auf Ibiza weiter.
Mehr anzeigen

Letzten Sonntag war es endlich soweit: Weil St.Gallen verliert, ist der FC Thun erstmals in der Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Der Aufsteiger hat in dieser Spielzeit alle Erwartungen übertroffen. Das will gebührend gefeiert werden, auch wenn die Saison noch nicht zu Ende ist.

Trainer Mauro Lustrinelli hat seinen Spielern eine Woche frei gegeben. Die perfekte Gelegenheit für einen Abstecher auf die Partyinsel Ibiza. Das haben sich ganz offensichtlich auch die Meisterhelden gedacht, wie in den sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigen.

Dort könnten sie auch auf Schalke-Spieler treffen, denn die haben sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga ebenfalls in den Flieger gesetzt, um Sonne zu tanken.

Inzwischen sind die Thuner wieder zurückgekehrt, um sich auf die Partie am Sonntag gegen den FC Sion vorzubereiten. Gegen jenes Team also, das die Thuner eine Woche zuvor zum Meister gemacht hat. Im Gegensatz zu den Berner Oberländern müssen die Walliser in den letzten drei Runden noch so viele Punkte wie möglich sammeln, denn für sie geht es noch um die europäischen Plätze. Die Partie am Sonntag kannst du live auf blue Sport verfolgen.

Valmir Matoshi postet in einer Instagram-Story ein Partybild.
Valmir Matoshi postet in einer Instagram-Story ein Partybild.
Instagram
FC Sion - FC Thun
FC Sion - FC Thun

So 10.05. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Sion - FC Thun

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

«Putin muss uns nicht überfallen, um uns zu unterwerfen»
Extremer Hagel und Tornados erschüttern italienische Ferien-Region
Unter der Oberfläche des Immo-Marktes braut sich etwas zusammen

FC Thun

Grosse Gefahren nach dem Titel? Thun-Präsident Gerber hat keine Angst

Grosse Gefahren nach dem Titel? Thun-Präsident Gerber hat keine Angst

03.05.2026

«Chapeau vor dieser Mannschaft«: Das sagen die Thuner Fans zum Meistertitel

«Chapeau vor dieser Mannschaft«: Das sagen die Thuner Fans zum Meistertitel

03.05.2026

Die Thuner Meisterhelden feiern mit ihren Fans auf dem Rathausplatz

Die Thuner Meisterhelden feiern mit ihren Fans auf dem Rathausplatz

03.05.2026

Thun-Sportchef Albrecht: «Mit Gerber ist eine Freundschaft entstanden»

Thun-Sportchef Albrecht: «Mit Gerber ist eine Freundschaft entstanden»

03.05.2026

Lustrinelli: «Ich bin so stolz, ein Teil dieses Klubs zu sein»

Lustrinelli: «Ich bin so stolz, ein Teil dieses Klubs zu sein»

03.05.2026

Grosse Gefahren nach dem Titel? Thun-Präsident Gerber hat keine Angst

Grosse Gefahren nach dem Titel? Thun-Präsident Gerber hat keine Angst

«Chapeau vor dieser Mannschaft«: Das sagen die Thuner Fans zum Meistertitel

«Chapeau vor dieser Mannschaft«: Das sagen die Thuner Fans zum Meistertitel

Die Thuner Meisterhelden feiern mit ihren Fans auf dem Rathausplatz

Die Thuner Meisterhelden feiern mit ihren Fans auf dem Rathausplatz

Thun-Sportchef Albrecht: «Mit Gerber ist eine Freundschaft entstanden»

Thun-Sportchef Albrecht: «Mit Gerber ist eine Freundschaft entstanden»

Lustrinelli: «Ich bin so stolz, ein Teil dieses Klubs zu sein»

Lustrinelli: «Ich bin so stolz, ein Teil dieses Klubs zu sein»

Mehr Videos

Fussball-News

Royaler Jubel im Video. Prinz William dreht bei Aston-Villa-Sieg vor Freude durch

Royaler Jubel im VideoPrinz William dreht bei Aston-Villa-Sieg vor Freude durch

Aufregung um Al-Nassr-Star. Ronaldo trifft zum 100. Mal in Saudi-Arabien – und sorgt mit obszöner Geste für Wirbel

Aufregung um Al-Nassr-StarRonaldo trifft zum 100. Mal in Saudi-Arabien – und sorgt mit obszöner Geste für Wirbel

«Kann Yakin ihn nicht spielen lassen?». Dzemaili und Lang zeigen sich nach Manzambi-Traumtor begeistert

«Kann Yakin ihn nicht spielen lassen?»Dzemaili und Lang zeigen sich nach Manzambi-Traumtor begeistert

Klare Ansage. Vaduz-Captain Hasler: «Wir wollen die Saison auf dem ersten Platz beenden»

Klare AnsageVaduz-Captain Hasler: «Wir wollen die Saison auf dem ersten Platz beenden»

Ndoye schaut nur zu. Aston Villa überrollt Nottingham Forest und trifft im Final auf Freiburg

Ndoye schaut nur zuAston Villa überrollt Nottingham Forest und trifft im Final auf Freiburg