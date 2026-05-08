Christopher Ibayi (nicht im Bild) postete ein Video von den Feierlichkeiten auf Ibiza. instagram.com/c_ibayi9

Nach dem Sensationstitel haben sich die Thuner gebührend feiern lassen. Die Party geht seither aber weiter, wie in den sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am letzten Sonntag schlägt Sion den FC St.Gallen und macht damit den FC Thun zum Meister.

In Thun wurde der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte entsprechend gefeiert.

Für die Spieler gingen die Feierlichkeiten auf Ibiza weiter. Mehr anzeigen

Letzten Sonntag war es endlich soweit: Weil St.Gallen verliert, ist der FC Thun erstmals in der Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Der Aufsteiger hat in dieser Spielzeit alle Erwartungen übertroffen. Das will gebührend gefeiert werden, auch wenn die Saison noch nicht zu Ende ist.

Trainer Mauro Lustrinelli hat seinen Spielern eine Woche frei gegeben. Die perfekte Gelegenheit für einen Abstecher auf die Partyinsel Ibiza. Das haben sich ganz offensichtlich auch die Meisterhelden gedacht, wie in den sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigen.

Dort könnten sie auch auf Schalke-Spieler treffen, denn die haben sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga ebenfalls in den Flieger gesetzt, um Sonne zu tanken.

Inzwischen sind die Thuner wieder zurückgekehrt, um sich auf die Partie am Sonntag gegen den FC Sion vorzubereiten. Gegen jenes Team also, das die Thuner eine Woche zuvor zum Meister gemacht hat. Im Gegensatz zu den Berner Oberländern müssen die Walliser in den letzten drei Runden noch so viele Punkte wie möglich sammeln, denn für sie geht es noch um die europäischen Plätze. Die Partie am Sonntag kannst du live auf blue Sport verfolgen.

Valmir Matoshi postet in einer Instagram-Story ein Partybild. Instagram