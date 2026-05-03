«Ich bin so stolz» – Thun-Coach Mauro Lustrinelli ist ein Mann mit vielen Facetten

Lustrinelli: «Ich bin so stolz, ein Teil dieses Klubs zu sein» 03.05.2026

Der FC Thun feiert den ersten Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte. Sinnbildlich für den Erfolg des Überraschungsmeisters steht Chef-Trainer und Hobby-DJ Mauro Lustrinelli.

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Mauro Lustrinelli steht für den Thuner-Erfolg wie kein Zweiter. Der Tessiner führte die Berner Oberländer im vergangenen Sommer zunächst zurück in die Super League. Dort angekommen setzte er sich gleich grosse Ziele, wie er blue Sport bereits im vergangenen November bei einem Hausbesuch verriet. «Für mich war es wichtig, so ein Wow-Gefühl zu haben. Der Nicht-Abstieg wäre für uns kein Wow-Gefühl gewesen», sagte er damals bereits.

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers FC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt. 24.11.2025

Für ein Wow-Gefühl hat der Tessiner mit seiner Mannschaft in dieser Saison in jedem Fall gesorgt. Dass der FC Thun mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben wird, zeichnet sich bereits früh in der Saison ab. Die Mannschaft von Lustrinelli liess sich nie aus der Ruhe bringen und trotzte jeglichen Angriffen der Konkurrenz, die zudem immer wieder strauchelte.

Im November formulierte der Tessiner sein Erfolgsrezept wie folgt: «Ein Rotwein für tausend Franken macht noch kein gutes Menü, es ist das Zusammenspiel der Zutaten, der Mix zwischen solider Basis und Kreativität, welches es ausmacht. Es ist wie bei einem Team: Da macht ein teurer Superstar auch noch keine erfolgreiche Mannschaft.»

So sucht man auch beim FC Thun vergeblich nach dem einen Superstar. Beim Schweizer Meister ist das Team der Star und genau das hat die Mannschaft in dieser Saison so erfolgreich gemacht.

Kein Wunder also, dass der FC Thun in dieser Saison mit seinem Fussball die Super League verzauberte. Vor allem wenn der eigene Trainer nicht nur auf dem Platz den Ton angibt. Bereits an der Aufstiegsfeier der Thuner heizte DJ Lustrigol den Fans ordentlich ein. «Wenn ich mich in diese DJ-Vibes versetzen kann, ist das für mich Erholung», sagt er.

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.» 20.11.2025

Lustrinelli bereits auf der Liste einiger Bundesligisten

Als Aufsteiger Meister zu werden, das haben bislang nur wenige geschafft. Der jüngste Erfolg der Thuner ist auch in Deutschland nicht unentdeckt geblieben. Laut «Sky Sport» haben sich bereits mehrere Bundesliga-Klubs Informationen über den Meistertrainer eingeholt.

Die offensive Ausrichtung des Tessiner Trainers und sein Händchen für die Entwicklung von jungen Spielern haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Gut möglich also, dass bald auch ein Angebot aus Deutschland für den Erfolgscoach eintrudelt.