Kann YB – hier Chris Bedia gegen Basels Dominik Schmid – den FCB-Durchmarsch noch stoppen? KEYSTONE

In der Super League geht es nun zweigleisig weiter. Während es in der Championship Group nicht nur um den Titel, sondern auch um mindestens vier europäische Startplätze geht, kämpfen in der Relegation Group einige Klubs gegen den Abstieg.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Prime Time in der Super League: Nach der Ligateilung stehen noch fünf Spieltage an. Die Swiss Football League hat den Spielplan für die letzten Runden veröffentlicht.

Aufgrund des neuen Modus werden nicht allen Klubs 19 Heim- und 19 Auswärtsspiele zugeteilt. Lausanne wird diese Saison als einziges Team auf 20 Heimspiele kommen. Andererseits kommt der FC St. Gallen auf nur 18 Partien zuhause. Die übrigen 10 Vereine bestreiten diese Saison alle die «normale» Anzahl von 19 Heimpartien.

Championship Group

34. Spieltag

Eine Vorentscheidung könnte gleich in der 1. Runde der Meisterrunde fallen. Leader Basel empfängt den ersten Verfolger Servette. Der FCB startet mit sechs Zählern Vorsprung. Mit einem Heimsieg hätten die Basler mindestens acht Punkte Vorsprung auf YB und neun auf die Genfer. Das Team von Fabio Celestini könnte zum ersten Mal seit 2017 wieder Schweizer Meister werden.

Mit dem Titel nimmt man in der nächsten Saison an der Qualifikation zur Champions League teil. Der Vizemeister erhält ebenfalls einen Qualifikationsplatz in der Königsklasse, der Klus auf Rang drei startet in der Qualifikation zur Europa League, der Viertplatzierte in der Conference League.

35. Spieltag

36. Spieltag

37. Spieltag

38. Spieltag

Relegation Group

34. Spieltag

Zum Auftakt in der Abstiegsrunde trifft das Schlusslicht Winterthur am Samstag, 3. Mai auf die Grasshoppers. Das Duell gab es bereits am 33. Spieltag. Dank eines 1:0-Siegs konnte das Team von Uli Forte den Abstand auf GC bis auf 3 Punkte verkürzen.

Gleichauf mit den Hoppers liegt Yverdon (je 33 Punkte). 36 Zähler auf dem Konto hat Sion, das ebenfalls noch zittern muss. Ausser Abstiegsgefahr sind der FC Zürich und St. Gallen (je 47 Punkte), da Winterthur 17 Punkte zurückliegt und sich GC und Yverdon einmal noch Punkte wegnehmen werden. Der FCZ und FCSG werden also jeweils aus ihrer Sicht einfach fünf Kehraus-Partien bestreiten müssen.

Der Letzte der Relegation Group steigt direkt in die Challenge League ab. Der Zweitletzte spielt in der Barrage gegen den Zweiten der Challenge League in einem Hin- und Rückspiel um den letzten Platz in der höchsten Liga in der Saison 2025/26.

35. Spieltag

36. Spieltag

37. Spieltag

38. Spieltag