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Auf dem Platz oder dem Sofa So kann Thun jetzt Meister werden

Björn Lindroos

19.4.2026

Thun kann sich auf die grosse Meister-Party einstellen.
Thun kann sich auf die grosse Meister-Party einstellen.
IMAGO/Sports Press Photo

Thun kann sich auf die Meister-Party einstellen. Schon kommende Woche können die Berner Oberländer ihren ersten Meistertitel eintüten.

Björn Lindroos

19.04.2026, 12:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Thun beendet mit dem 3:1-Heimsieg seine Serie von zwei Niederlagen und rückt ganz nahe an den Meistertitel. Bereits am kommenden Samstag könnte der Titel fix sein.
  • Gewinnt Thun das Heimspiel gegen Lugano, ist der Titel fix. Selbst bei einem Remis wäre die Meisterschaft wegen des deutlich besseren Torverhältnisses praktisch entschieden.
  • Falls Thun nicht gewinnt, kann der Titelgewinn am Sonntag vom Resultat von St.Gallen bei YB abhängen.
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Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Basel beendet der FC Thun nicht nur seine Serie von zwei Niederlagen in Folge, sondern bringt sich auch ganz nah an den Meistertitel.

Denn der Aufsteiger kann bereits kommende Woche die erste Meisterschaft seiner Klubgeschichte feiern. Sollten die Thuner ihr Heimspiel gegen Lugano am Samstag um 20.30 Uhr (live auf blue Sport) gewinnen, wäre ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Und die grosse Party könnte im eigenen Stadion steigen.

FC Thun - FC Lugano
FC Thun - FC Lugano

Sa 25.04. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC Lugano

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Im Falle eines Remis könnte St.Gallen mit einem Sieg die Titel-Hoffnungen rein rechnerisch noch am Leben halten. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses wäre die Meisterschaft aber auch dann so gut wie fix.

Sofa-Meister am Sonntag?

Sollte Thun am Samstag nicht gewinnen, könnte man am Sonntag auf dem Sofa Meister werden. Gewinnt St.Gallen das Auswärtsspiel um 16.30 Uhr gegen YB nicht, wäre Thun der Titel nicht mehr zu nehmen.

Wenn St.Gallen gegen YB gewinnt, verschiebt sich die Titel-Party um mindestens eine Woche. Dann spielt Thun auswärts in Basel. Sicher ist: Ein einziger Sieg in den restlichen fünf Spielen reicht, um den Meistertitel einzutüten.

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