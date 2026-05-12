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Nur ein Tag Erholung für die Hoppers? So löst die Liga das Barrage-Problem mit GC

Luca Betschart

12.5.2026

Schafft es Peter Zeidler mit GC in die Barrage?
Schafft es Peter Zeidler mit GC in die Barrage?
Bild: Keystone

Die Swiss Football League informiert über die Spieldaten und Austragungsorte der Barrage – und präsentiert eine Lösung für das fehlende Stadion der Grasshoppers.

Luca Betschart

12.05.2026, 14:45

12.05.2026, 14:51

UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthur
UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthur

Di 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthur

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Zum Abschluss der Saison 2025/26 findet die Barrage zwischen dem 11. der Brack Super League und dem 2. der dieci Challenge League statt. In einem Hin- und Rückspiel wird der letzte verbleibende Platz in der höchsten Schweizer Spielklasse für die Saison 2026/27 vergeben.

Noch ist offen, welche Teams in der diesjährigen Barrage antreten werden. In der Super League machen GC und Winterthur den 11. Platz unter sich aus, in der Challenge League geht es zwischen Aarau und Vaduz um den direkten Aufstieg und den Barrage-Platz.

Die Liga präsentiert zudem eine Lösung für das Stadionproblem von GC. «Bei einer Teilnahme des Grasshopper Club Zürich an der Barrage muss das Rückspiel im Stadion des Super-League-Klubs in Abweichung zum Datenplan um zwei Tage vorgezogen werden, weil der Letzigrund anschliessend wegen einer Veranstaltung nicht zur Verfügung steht. Als Konsequenz daraus findet auch das Hinspiel beim Challenge-League-Vertreter bereits am Montag statt wie geplant am Mittwoch statt», heisst es in einer Mitteilung. 

Für die Hoppers bedeutet das: Sollten sie den direkten Abstieg vermeiden können und den Einzug in die Barrage schaffen, bliebe ihnen nach dem letzten Liga-Spiel gegen Lausanne nur ein Tag Pause.

Fehlendes Barrage-Stadion. Aarau-Boss Burki kritisiert GC scharf: «Eine absolute Katastrophe»

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Zürich – GC 2:1

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Super League | 36. Runde | Saison 25/26

09.05.2026

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