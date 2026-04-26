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Daniliuc-Klartext nach FCB-Pleite «So lustlos aufzuspielen – das ist dem FC Basel nicht würdig»

Jan Arnet

26.4.2026

Daniliuc: «Heute habe ich einfach keine Worte mehr»

Daniliuc: «Heute habe ich einfach keine Worte mehr»

26.04.2026

Der FC Basel unterliegt dem FC Sion zuhause 0:2 und muss sich in der Tabelle von den Wallisern ünerholen lassen. FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden.

Jan Arnet

26.04.2026, 19:35

26.04.2026, 19:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der 0:2-Niederlage gegen Sion rutscht der FC Basel auf Rang 5 ab und droht die europäischen Plätze zu verpassen.
  • Flavius Daniliuc sucht nach dem Spiel nach Erklärungen und sagt: «Heute habe ich einfach keine Worte mehr.»
  • Marwin Hitz blickt ebenfalls etwas ratlos auf das Spiel. Klar ist dagegen sein Entscheid, die Karriere nach der Saison zu beenden. «Als Familie haben wir uns für diesen Schritt entschieden», so Hitz.
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Die Basler wollten eine Woche nach der 1:3-Niederlage in Thun eine Reaktion zeigen, doch das geht im Heimspiel gegen den FC Sion gehörig schief. Der FCB verliert nach schwacher Leistung mit 0:2 und muss Platz 4 an die Walliser abgeben.

«Das reicht einfach nicht. Wir nehmen uns viel vor, aber wir bringen es nicht auf den Platz», ärgert sich Flavius Daniliuc nach dem Spiel im Interview mit blue Sport. «Heute habe ich einfach keine Worte mehr. So lustlos aufzuspielen – das ist dem FC Basel nicht würdig.»

Racioppi hält Broschinski-Penalty. Sion feiert historischen Sieg in Basel und überholt den FCB

Racioppi hält Broschinski-PenaltySion feiert historischen Sieg in Basel und überholt den FCB

Der österreichische Abwehrmann nimmt sich dabei auch selbst in die Pflicht. «Wir haben wieder zwei Gegentore kassiert. In den letzten drei Spielen haben wir acht Tore bekommen. Für mich persönlich ist das katastrophal», sagt der Verteidiger. «Und vorne kriegen wir einfach gar nichts hin. Wir kreieren keine Chancen und verwerten auch den Elfmeter nicht. Es ist einfach schwer gerade.»

Die Kreativität des verletzten Xherdan Shaqiri wird schmerzlich vermisst. «Aber das ist keine Ausrede. Wenn man für den FC Basel spielt, muss man die Qualität haben, um ihn zu ersetzen. Das haben wir heute nicht geschafft», so Daniliuc.

Für den FCB ist die Pleite auch ein herber Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze. Daniliuc: «Ich weiss nicht, wie man jetzt an Europa denken kann. Klar ist es das Ziel des Vereins und auch meines. Aber so wird es schwierig.»

Hitz über Rücktritt: «Zum ersten Mal kann ich mit der Familie Ferien buchen»

Auch Marwin Hitz sucht nach der Partie nach einer Erklärung für die Niederlage: «Irgendwas fehlt in unserem Spiel. Es fehlt an Überzeugung und Selbstvertrauen, um das Tor erzwingen zu können.»

Hitz: «Irgendwas fehlt uns im Spiel»

Hitz: «Irgendwas fehlt uns im Spiel»

26.04.2026

Für Hitz war es das erste Spiel nach seiner Rücktrittsankündigung. Dazu sagt der Goalie: «Zum ersten Mal kann ich mit der Familie Ferien buchen und etwas weiter vorausplanen Aber nach einem solchen Spiel fühlt es sich immer noch gleich verschissen an, das muss man ehrlich sagen.»

Für ihn sei der Zeitpunkt fürs Karriereende gekommen, meint der 38-Jährige. «Es hätte auch noch weitergehen können, aber man muss sich entscheiden, wie sehr man es auch will. Als Familie haben wir uns nun für diesen Schritt entschieden, damit bin ich sehr im Reinen. Ich hoffe natürlich, dass es einen schönen Abschied mit ein paar Siegen gibt.»

Basel – Sion 0:2

Basel – Sion 0:2

Super League | 34. Runde | Saison 25/26

26.04.2026

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