Fabian Frei nahm im vergangenen September Abschied beim FCB, im Sommer sagt er dem Profi-Fussball adieu. KEYSTONE

Fabian Frei tritt per Ende Saison als Spieler von der Fussballbühne ab. Auf diese Botschaft ist in den sozialen Medien eine Vielzahl an Kommentare eingegangen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Für immer eine vo uns», schreibt der FC Basel auf die Rücktritts-Erklärung von Fabian Frei auf Instagram.

Frei tritt nach 16 Jahren Profifussball per Ende Saison zurück.

Eine Vielzahl an (ehemaligen) Mitspielern haben sich zu Wort gemeldet. Mehr anzeigen

Fabian Frei tritt nach 16 Jahren im Profi-Geschäft zurück. Der Frauenfelder spielt beim FC Winterthur die Saison noch zu Ende, dann ist Schluss. Diese Botschaft verkündet der 36-jährige Defensivspieler am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien.

Die ersten Reaktionen lassen nicht lange auch sich warten. «Für immer eine vo uns», schreibt der FC Basel unter Freis Beitrag. Für den FCB bestritt der Rekordspieler 543 Pflichtspiele. Auch das Shirt von Bundesligist Mainz stülpte sich Frei einst über. «Und wir haben uns mit dir pudelwohl gefühlt. Alles Gute, Fabi», so die Mainzer über ihren offiziellen Instagram-Kanal.

Mitspieler und Gegner melden sich

Der ehemalige FCB-Keeper Heinz Linder schreibt: «Alles Gute, Legende. War mir eine Ehre, ein Teil deiner Reise sein zu dürfen.» Das Wort Legende wählen viele weitere Personen. Darunter Beni Huggel: «Fabi Schlaubi Legände! Für immer eine vo uns!! Hett mi gfreut, ä paar Meter mit Dir zämme z'goh!»

Viel Aufmerksamkeit kriegt der Kommentar von Arthur Cabral, dem brasilianischen Top-Knipser, der beim FCB 106 Spiele bestritt und dabei 65 Tore schoss. «Amigu.. all the best.» Der Kommentar wurde inzwischen über 110-mal mit einem Herz versehen. Mit keinem Spieler bestritt Cabral mehr Spiele als mit Frei – während 98 Partien liefen die beiden gemeinsam für Rot-Blau auf.

Mehr gegen- als miteinander spielten Frei und Christian Fassnacht. Der YB-Rückkehrer singt dem abtretenden Thurgauer eine Lobeshymne. «Was für en spieler!! Aber no de viel grösser Mensch.» Die beiden Mittelfeldspieler standen sich in der Super League 17 Mal gegenüber. Damit es zu einem letzten Aufeinandertreffen der beiden Akteure kommt, müsste es Winterthur entweder in die Meisterrunde schaffen oder YB die Abstiegsrunde bewohnen. Letzteres ist wahrscheinlicher.

Letzter Auftritt gegen St.Gallen?

Für Frei geht es in seinen letzten Super-League-Spielen nicht etwa um Meistertitel, wovon er mit dem FCB deren fünf gewann, sondern um das nackte Überleben. Der FCW ist abgeschlagen Letzter.

Am Samstagabend empfängt Winti den FC St.Gallen. Womöglich für Frei das letzte Spiel gegen den Klub, der ihm die Chance gegeben hat, «in der Super League Fuss zu fassen», wie Frei in seiner Rücktritts-Erklärung schreibt.

Frei über sein Frust-Interview: «Ich bin mit einem Sack Gipfeli bei den Platzwarten vorbei» Nach einer bitteren 0:1-Heimpleite gegen GC platzt Fabian Frei im Interview nach dem Spiel der Kragen. Daraufhin erhält der FCB-Captain zahlreiche Reaktionen – und entschuldigt sich bei den Platzwarten des FC Basel sogar persönlich. 25.01.2024