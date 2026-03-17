Gerald Scheiblehner muss die Grasshoppers schon wieder verlassen. sda

Gerald Scheiblehner ist nicht mehr GC-Trainer. Die Hoppers wollen neue Impulse im Abstiegskampf setzen und entlassen den Österreicher. Auf Instagram zeigen sich die Fans einverstanden.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC trennt sich per sofort von Trainer Gerald Scheiblehner, U21-Coach Gernot Messner übernimmt bis Saisonende.

Die Mehrheit der Fans reagiert zustimmend und dankbar, erinnert aber auch an sportliche Highlights wie den Derbysieg und den Cup-Halbfinal.

Mit Shkëlzen Gashi kehrt ein ehemaliger Spieler als Co-Trainer zurück, während GC im April um den ersten Cupfinal-Einzug seit 13 Jahren kämpft. Mehr anzeigen

Am Montagabend kommts in Niederhasli zum Knall. GC trennt sich per sofort von Trainer Gerald Scheiblehner. Der Österreicher muss die Hoppers sofort verlassen, bis Ende Saison soll U21-Trainer Gernot Messner übernehmen.

Auf Instagram zeigt sich die Mehrheit der GC-Fans mit dem Entscheid einverstanden. Und viele sind Scheiblehner dankbar. «Die richtige Entscheidung. Trotzdem danke für alles», schreibt ein User unter dem Entlassungspost der Hoppers. «Alles Gute Gerald, du hast Charakter», so ein anderer.

«Zur falschen Zeit am richtigen Ort»

Scheiblehner war in seinem Bauch acht Monate als Trainer beliebt bei den Fans. Das zeigt sich auch auf Instagram. «Danke für den Derbysieg, das Cupwunder und alles andere», kommentierte ein GC-Fan und erinnerte an den Einzug im Cup-Halbfinale sowie den 3:0-Sieg im Zürcher Derby vom Oktober des letzten Jahres. «Zur falschen Zeit am richtigen Ort», resümiert ein weiterer.

Einige Fans zeigen sich aber auch erfreut über die Entlassung. «Doch noch Hoffnung. Endlich», schreibt ein Instagram-User. «Gute Entscheidung», heisst es weiter.

Als Co-Trainer kehrt mit Shkëlzen Gashi ein alter Bekannter zurück. Er spielte von 2012 bis 2014 bei den Hoppers und gewann in dieser Zeit den Schweizer Cup. «Go Shkeli. Da weiss wenigstens einer, wie man den Cup gewinnt», freut sich ein Fan. Im April spielt GC gegen Lausanne-Ouchy um den Einzug ins erste Cupfinale seit 13 Jahren.