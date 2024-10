Maassen reagiert auf Frei-Kritik: «Jeder hat seinen eigenen Weg» Nach der 2:4-Niederlage des FC St.Gallen in der Conference League hatte blue Sport Experte Alex Frei FCSG-Trainer Enrico Maassen für seinen zu offensiven Spielstil kritisiert. Vor dem Spiel in Sion reagiert Maassen auf die Kritik. 27.10.2024

Nach St.Gallens 2:4-Niederlage gegen Fiorentina hatte blue Sport Experte Alex Frei FCSG-Trainer Enrico Maassen für seinen zu offensiven Spielstil kritisiert. Vor dem Spiel in Sion reagiert Maassen auf Freis Aussage.

Jan Arnet Jan Arnet

Zehn Tore hat der FC St.Gallen in seinen ersten zwei Spielen in der Conference League kassiert. Der Auftritt am Donnerstag gegen die AC Fiorentina war zwar viel besser als noch zum Auftakt gegen Cercle Brügge, vier Gegentore sind aber dennoch zu viel, um etwas Zählbares holen zu können.

So äusserte sich blue Sport Experte Alex Frei kritisch zum defensiven Verhalten der Ostschweizer. «Bei allem Respekt, vielleicht solltest du mal schauen, dass du keine Gegentore kriegst, wenn du mal Punkte holen willst», sagte der Nati-Rekordtorschütze.

Er könne Maassen zwar verstehen, dass er seiner Spielphilosophie treu bleiben will. «Aber es ist naiv zu glauben, dass du deinen Spielstil immer und überall durchziehen kannst», so Frei.

Der FCSG-Coach kann die kritischen Worte durchaus nachvollziehen. Vor dem Spiel in Sion auf Freis Kritik angesprochen, sagt Maassen zu blue Sport: «Alex ist auch Trainer. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg.» Es gebe die Möglichkeit, vom eigenen Spielstil wegzugehen. «Aber vielleicht signalisiert das der Mannschaft, dass ein starker Gegner da ist und die eigenen Abläufe etwas verloren gehen», erklärt der Deutsche.

Der eigenen Linie treu geblieben

Deshalb habe er sich für den eigenen, konsequenten Weg entschieden. «Wir wollten unser Ding durchziehen. Auf diesem Level brauchst du ein perfektes Spiel. Wir waren etwas zu ungeduldig und haben die Bälle nach dem Ballgewinn zu schnell wieder verloren. So wurde es dann schwierig.»

In der Summe sei er aber nach wie vor zufrieden mit dem Auftritt. Künftig wolle man gegen solche spielstarken Gegner aber sorgsamer umgehen, so Maassen: «Wir wollen die Ballbesitzphasen verlängern. Und gegen den Ball geht es darum, die Kompaktheit in der Defensive zu haben und daraus den Gegner zu attackieren.»

Gelingt das gegen den FC Sion besser? Das Spiel läuft bereits, hier kannst du es live mitverfolgen.