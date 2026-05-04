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Schwieriger Quali-Pfad für Königsklasse So schafft es Meister Thun jetzt in die Champions League

Tobias Benz

4.5.2026

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Champions-, Europa- oder Conference-League. Runde 1, 2 oder 3? Und was passiert, wenn man rausfliegt? Dieses Video schafft Klarheit im Europacup-Dschungel.

13.04.2026

Die Sensation ist geschafft: Der FC Thun ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Damit winkt auch eine Teilnahme in der Champions League.

Tobias Benz

04.05.2026, 10:30

04.05.2026, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Durch den Gewinn des Schweizer Meistertitels erhält der FC Thun die Chance, in der kommenden Spielzeit in der Champions League zu spielen.
  • Die Berner Oberländer starten die Qualifikation im Sommer in der 2. Runde.
  • Das bedeutet, dass sie drei Runden überstehen müssen, um sich für die Ligaphase der Champions League zu qualifizieren.
  • Im Falle eines Ausscheidens besteht auch noch die Möglichkeit auf die Teilnahme in der Europa oder Conference League.
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Zum ersten Mal seit den legendären Champions-League-Auftritten in der Saison 05/06 könnte der FC Thun wieder Königsklasse spielen. Den Berner Oberländern steht aber keine leichte Aufgabe bevor. Als Meister starten sie nur noch in der 2. Qualifikationsrunde. Basel durfte in der abgelaufenen Saison noch direkt in den Playoffs starten.

Der Grund: Aufgrund der schlechten Europacup-Ergebnisse in der jüngeren Vergangenheit ist die Schweiz in der UEFA-Fünf-Jahreswertung aus der Top 15 gefallen – das hat spürbare Konsequenzen. Nebst den schlechteren Startplätzen dürfen auch nur noch vier statt fünf Teams in der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe starten.

So schafft es Thun in die Champions League

Mit dem Start in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League muss Thun insgesamt drei Runden überstehen (2. Runde, 3. Runde & Playoffs), um sich für die Ligaphase der Königsklasse zu qualifizieren. Dabei könnten einige harte Brocken auf die Berner Oberländer warten.

Immerhin: Sollten die Thuner in der Champions-League-Quali ausscheiden, dürfen sie in der Europa-League-Quali weitermachen. Und käme es auch dort zu einer Niederlage, so bliebe auch noch eine Chance auf die Conference League.

Schaffen es die Berner Oberländer in die Playoffs der Champions-League-Qualifikation (letzte Runde), so wäre bei einer Niederlage bereits die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League gesichert. Gleiches gilt eine Stufe weiter unten: Sollte der FCT in den Playoffs der Europa League scheitern, wäre die Teilnahme an der Ligaphase der Conference League garantiert.

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