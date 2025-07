So schön markiert Steven Zuber das erste Super-League-Tor der neuen Saison

28. Minute: Zuber schiesst den FCZ mit Traumtor in Führung 25.07.2025

Das erste Tor der neuen Super-League-Saison ist da! Verantwortlich dafür: Steven Zuber, der den FC Zürich im Auftaktspiel gegen Sion nach 27 Minuten sehenswert in Führung schiesst.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Ein Traumtor zum Auftakt der neuen Super-League-Saison! Zürichs Sauter erobert in der 27. Minute die Kugel an der Mittellinie und lanciert am Boden liegend den Gegenstoss. Emmanuel legt im Zentrum für Steven Zuber auf. Dieser fackelt rund 20 Metern vor dem Tor nicht lange, lässt Sion-Goalie Racioppi keine Chance und hämmert die Kugel ins rechte hohe Eck.

