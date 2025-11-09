Das grosse Duell der Ex-Bayern-Talente in der Super League Am Sonntag kommt es im St. Jakob-Park zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Basel und dem FC Lugano – und zum Wiedersehen zweier ehemaliger Teamkollegen aus dem Nachwuchs des FC Bayern. 07.11.2025

Am Sonntag empfängt der FC Basel den FC Lugano und will die formstarken Tessiner in der Tabelle der Super League auf Distanz halten. Das Duell im St. Jakob-Park ist zugleich das Wiedersehen von Basels Flavius Daniliuc und Luganos Lukas Mai. Die beiden Innenverteidiger kickten in der U17 des FC Bayern einst Seite an Seite – und erinnern sich bestens an die vergangenen Zeiten. blue Sport hat vor dem Wiedersehen mit den beiden gesprochen.

Die gegenseitigen Erinnerungen an die Bayern-Zeit

Flavius Daniliuc: «Wenn ich an Lukas Mai denke, denke ich an einen Top-Spieler. Er war sehr diszipliniert, ein aufrichtiger Mensch und hatte eine sehr schöne Familie, die bei fast jedem Spiel dabei war. Er hatte einen Bruder, den er über alles liebt.

Ich habe immer zu ihm aufgeschaut, weil ich wusste, dass er so viel weiter war als ich damals. Obwohl er nur ein Jahr älter war, war er schon deutscher Nationalspieler und Profi bei Bayern und durfte immer mal wieder in den Kader und oben mittrainieren. Für mich hatte er eine Vorbildfunktion.»

Lukas Mai: «Flavius war schon damals sehr professionell. Wir haben uns mal über die Ernährung unterhalten und er hat gesagt, wie er sich ernährt und sich verhält – mit seinen 200 Liegenstützen und Sit-ups am Tag. Das ist mir im Kopf geblieben. Man sieht es ja auch an seinem Körper, dass er das umgesetzt hat und es was bringt. Er war ein eher ruhiger Typ. Er musste sich nicht in den Vordergrund stellen. Man konnte immer normal mit ihm reden. Man konnte mit ihm auch Spass haben.

Damals bei Bayern hatten wir eine sehr coole Truppe, alle konnten miteinander und hatten Spass. Und wenn es ernst wurde und wir ein Spiel hatten, da haben wir alle unseren Mann gestanden und zusammengehalten.»

Wer war der grössere Spassvogel?

Daniliuc: «Wir waren beide sehr konzentriert und diszipliniert. Er war immer der, der am meisten gesprochen und versucht hat, die Mannschaft zu coachen. Er hatte auch schon ein grosses Standing im Verein, das hat man gemerkt. Auch bei den Trainern, die haben sich auch nach ihm gerichtet.»

Mai: «Wir sind Typen, die nicht im Vordergrund sein wollen oder auffallen wollen durch irgendwelche Spässe. Aber wir sind natürlich zum Spass haben da. Wenn jemand einen Spass macht, lachen wir beide. Aber wir waren beide sehr fokussiert, wussten worum es ging und wollten etwas erreichen.»

Wer war härter im Zweikampf?

Daniliuc: «Ganz klar er damals.»

Mai: «Wir sind beide clevere Spieler. Ich glaube, die Härte ist gar nicht so entscheidend. Wenn man sich clever anstellt gegen den Gegenspieler, gewinnt man mehr Zweikämpfe, als wenn man nur rigoros reinkracht.»

Wer musste mehr Material aufräumen?

Daniliuc: «Da war auf jeden Fall eher ich an der Reihe. Man musste die Bälle rein- und raustragen, die Tore tragen und wenn man bei einer Wette verlor, musste man die Schuhe putzen von jemanden.»

Mai: «In Deutschland gibt es da eine Regel, dass die Jüngeren mehr anpacken müssen als die Älteren. Es geht darum nach dem Training die Bälle einsammeln, Tore tragen, Stangen einsammeln – Kleinigkeiten. Aber natürlich haben wir ab und zu geholfen.»

Lukas Mai (Nummer 15) und Flavius Daniliuc bildeten einst die Innenverteidigung der U17 des FC Bayern. Imago

