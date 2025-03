Darum hat GC seinen Hauptsitz wieder in der Stadt Zürich Grasshopper Club Zürich hat seinen Hauptsitz wieder in der Stadt. blue Sport hat die Hoppers in ihrem neuen «Zuhause» besucht und nachgefragt, warum es den Verein zurück in die Stadt zog. 28.03.2025

Im Jahr 2005 verlegte der Grasshopper Club Zürich seinen Hauptsitz von der Stadt nach Niederhasli, wo damals der neue GC-Campus eröffnet wurde. Nun, 20 Jahre später, kehrt der Rekordmeister in die Stadt Zürich zurück. An der Schifflände 5 hat GC seinen neuen Hauptsitz eröffnet. In den Räumlichkeiten direkt an der Limmat sollen künftig Pressekonferenzen, Fan-Workshops und Meetings über die Bühne gehen.

«Wir sind der älteste und traditionsreichste Verein der Stadt Zürich. Jetzt sind wir im ältesten und traditionsreichsten Stadtkreis in Zürich. Das matcht», erklärt Mike-David Burkhard, Leiter des kommerziellen Bereichs bei GC, die Rückkehr in die Stadt. Der Grossteil der Saisonkartenbesitzer bei den Hoppers komme nach wie vor aus der Stadt. Deshalb sei es für den Klub enorm wichtig gewesen, die Nähe zu den Fans wiederherzustellen.

«Zudem ist es uns sehr wichtig, wieder mehr am Stadtleben partizipieren zu können. Wir können von der Terrasse aus etwa am Sechseläuten oder auch an der Streetparade teilnehmen», erklärt Burkhard. Andererseits biete der neue Standort dem Fussballklub die Möglichkeit, mit den anderen elf GC-Sektionen wie beispielsweise den Basketballern, Handballern oder Ruderern wieder näher zusammenzuarbeiten.

Die Hoppers befinden sich mitten im Abstiegskampf um brauchen dringend Punkte. Ein Sieg gegen Stadtrivale FCZ käme da gerade recht. blue Sport überträgt das Derby am Sonntag live, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

