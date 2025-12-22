  1. Privatkunden
Hinrunde der Super League zu Ende So sieht die Top-11 der blue Sport Experten aus

Jan Arnet

22.12.2025

Leonardo Bertone (links) ist einer der Überflieger dieser Super-League-Saison. Mit dem FC Thun führt er die Super League an.
Leonardo Bertone (links) ist einer der Überflieger dieser Super-League-Saison. Mit dem FC Thun führt er die Super League an.
Keystone

Die Hinrunde der Super League ist abgeschlossen. Die blue Sport Experten Rolf Fringer, Timm Klose und Dani Gygax wählen ihre Top-11 der ersten Saisonhälfte. Vier Spieler sind in allen Teams vertreten.

Redaktion blue Sport

22.12.2025, 14:30

22.12.2025, 15:11

Die Top-11 von Rolf Fringer

Die Top-11 der Hinrunde von Rolf Fringer. Bester Trainer: Mauro Lustrinelli.
Die Top-11 der Hinrunde von Rolf Fringer. Bester Trainer: Mauro Lustrinelli.
buildlineup.com

Die Top-11 von Timm Klose

Die Top-11 der Hinrunde von Timm Klose. Bester Trainer: Mauro Lustrinelli.
Die Top-11 der Hinrunde von Timm Klose. Bester Trainer: Mauro Lustrinelli.
buildlineup.com

Die Top-11 von Dani Gygax

Die Top-11 der Hinrunde von Dani Gygax. Bester Trainer: Mauro Lustrinelli.
Die Top-11 der Hinrunde von Dani Gygax. Bester Trainer: Mauro Lustrinelli.
buildlineup.com

