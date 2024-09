David von Ballmoos gibt seinen Teamkollegen wenn nötig auch mal den Tarif durch. Bild: Keystone

YB kann weiterhin auf David von Ballmoos zählen. Die Nummer 1 im Berner Tor verlängert seinen Vertrag bis 2027 – und bereitet damit offensichtlich auch seinen Teamkollegen grosse Freude.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB kann weiterhin auf seine Nummer 1 im Tor zählen. David von Ballmoos verlängert seinen Vertrag bei den Bernern bis 2027.

Von Ballmoos geniesst bei YB als Identifikationsfigur hohen Stellenwert und erhält nach dem erneuten Treuebekenntnis von seinem Teamkollegen viel Lob.

«Es ist schön zu sehen, was sie in mir sehen», freut sich der Goalie über die Komplimente. Mehr anzeigen

«Harte Schale, weicher Kern», «YB-DNA», «Leader», «Vorbild», «guter Freund». Mit diesen Worten beschreiben die YB-Teamkollegen ihre Nummer 1, nachdem bekannt wird, dass David von Ballmoos seinen Vertrag bei den Bernern bis 2027 verlängert. Der 29-Jährige ist in Bern eine grosse Identifikationsfigur und absolviert – mit der Ausnahme einer zweijährigen Leihe zum FC Winterthur – seine gesamte Laufbahn bei YB.

«Er ist mega treu zum Verein, hat die ganze Jugend hier gemacht – das gibt es nicht mehr viel im Fussball. Auch in der Kabine schaut er für alle, er ist ein absoluter Teamplayer», findet nicht nur Stürmer Cedric Itten in einem Vereins-Video ausschliesslich lobende Worte.

Captain Loris Benito kommt ins Schwärmen: «Dävu merkt man die Passion für den Sport extrem an. Er ist immer einer der Ersten in der Kabine und einer der Letzten, die gehen. Er macht extrem viel extra, auch neben dem Platz. Er hat sehr ein grosses Herz und sorgt sich um seine Mitmenschen, was sehr schön ist.»

Ein «Berner Bueb»

Lewin Blum macht klar, dass er YB ohne von Ballmoos gar nicht kennt. «Seit ich hier bei YB bin, habe ich immer zu ihm hochgeschaut. Er hat sehr viel erreicht und seit ich ihn kennengelernt habe, konnte ich auf und neben dem Platz viel von ihm lernen», so der 23-Jährige. Und Saidy Janko sagt: «Er ist ein richtiger Berner Bueb, ein richtiger Arbeiter. Er packt an und hat keine Angst, sich mal die Hände dreckig zu machen.»

Von Ballmoos freut sich über die warmen Worte seiner Teamkollegen. «Es ist schön zu sehen, was sie in mir sehen. Ich nehme mir genau diese Sachen vor, die sie jetzt herausgehebt haben. Es ist schön zu sehen, dass das ankommt.» YB sei für ihn immer ein ganz besonderer Verein gewesen. «Das ist er auch weiterhin», sagt von Ballmoos und fügt an: «Dann zu sehen, dass man eine wichtige Rolle in der Mannschaft hat, berührt mich sehr und erfüllt mich mit grossem Stolz.»

