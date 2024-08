Sommer-Ausverkauf beim FC Basel – die Preise haben es in sich

Daniel Stucki ist seit Mai 2024 Sportchef beim FC Basel. Bild: Keystone

Der FC Basel krempelt um. Er hat bereits 16 Spieler abgegeben – acht auf Leihe, acht fix. Auch wenn der Klub bei einem Spieler gerne auf einen Verkauf verzichtet hätte, die Ablösen sorgen für einen Millionensegen.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 16 Spieler haben im laufenden Transferfenster den FCB verlassen. Acht auf Leihe, acht fix.

Für Renato Veiga und Thierno Barry tütete der FCB eine Summe im zweistelligen Millionenbereich ein.

Zwei Spieler liess der FCB ablösefrei ziehen. Mit Michael Lang löste man gar den Vertrag auf. Mehr anzeigen

Warenhäuser und der FC Basel haben zurzeit etwas gemeinsam: Sommer-Ausverkauf. Während im Detailhandel für die kälteren Jahreszeiten ausgemistet wird, krempelt auch der FCB um. Sage und schreibe 16 Spieler hat der Klub im aktuellen Transfer-Fenster abgegeben – Leihen inkludiert.

Im Gegensatz zu gewissen Detailhändlern lockt der FCB jedoch keine Käufer mit Spottpreisen an, David Degen und Co. verkaufen ihre Spieler für sehr viel Geld.

37 Millionen Euro Einnahmen

Mittelfeld-Motor Renato Veiga beispielsweise lässt die Basler Kassen klingeln. Der FC Chelsea überweist 14 Millionen Euro für die Dienste des 20-jährigen Portugiesen. Weitere acht Millionen Euro kommen aus den Verkäufen von Liam Millar (Hull City), Nasser Djiga (Roter Stern Belgrad) und Sayfallah Ltaief (Twente) hinzu.

Und trotz Ausverkauf kann es im Fussball passieren, dass man einen Spieler nur ungern ziehen lässt. So passiert bei Thierno Barry. Der französische Tempo-Stürmer verlässt den FCB in Richtung Spanien. «Wir wollten Barry zumindest für diese Saison unbedingt halten», so Sportchef Daniel Stucki in einer Mitteilung des Klubs. Immerhin: Der Transfer spült ordentlich Geld in die Kassen. Der FCB hängte Barry ein Preisschild von 15 Millionen um, Villarreal schlug zu.

FCB hat auch Schnäppchen im Angebot

Neben den hochdotierten Spielern hat der FCB tatsächlich auch Schnäppchen im Angebot. Verteidiger Sergio Lopez wechselt ablösefrei zu Darmstadt in die 2. Bundesliga, auch Torhüter Nils de Mol verlässt den FCB ohne Ablöse. Mit dem langjährigen Verteidiger Michael Lang lösten die Basler den Vertrag auf.

Acht Spieler sortiert der FC Basel für ein Jahr aus. Darunter Mittelfeld-Talent Adriano Onyegbule (Schaffhausen), den man im Sommer 2022 aus der Leipzig-Jugend verpflichtete und FCB-Eigengewächs Andrin Hunziker (Karlsruher SC), der in der vergangenen Saison bei den Profis zu fünf Einsätzen kam und dabei zwei Tore schoss.

In der Schweiz ist das Transferfenster noch bis zum 9. September geöffnet. Am 18. September endet in Israel auch das letzte noch offenen Fenster. Dann endet der Sommer-Ausverkauf definitiv.

Die Abgänge 24/25 vom FCB in der Übersicht Renato Veiga (FC Chelsea), Thierno Barry (Villarreal), Nasser Djiga (Roter Stern/Kaufoption nach Leihe gezogen), Sergio Lopez (Darmstadt), Sayfallah Ltaief (Twente Enschede), Liam Millar (Hull City), Djordje Jovanovic (Partizan Belgrad/Leihe), Yusuf Demir (Galatasaray/Leihende), Maurice Malone (Austria Wien/Leihe), Tim Spycher (Stade Nyonnais/Leihe), Nils de Mol (Lausanne-Ouchy), Andrin Hunziker (Karlsruher SC/Leihe), Michael Lang (?), Jonathan Dubasin (Sporting Gijón/Leihe), Axel Kayombo (Lausanne-Ouchy/Leihe), Adriano Onyegbule (FC Schaffhausen/Leihe), Dion Kacuri (Yverdon/Leihe) Mehr anzeigen

Die Zuzüge 24/25 vom FCB in der Übersicht Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Kevin Rüegg (Hellas Verona/Kaufoption gezogen), Cobel Sow Garcia (Basel U21), Bradley Fink (GC/Leihende), Léo Leroy (Montpellier), Martin Soticek (NK Lokomotiva), Bénie Adama Traoré (Sheffield United) Mehr anzeigen

FCB-Sportchef Stucki über die Saisonziele, Transfereinnahmen und eine mögliche Shaqiri-Rückkehr Der FC Basel hat mit Daniel Stucki ein neues Gesicht erhalten. Was der Sportdirektor mit den Transfereinnahmen machen will, wo er Optimierungspotenzial im Kader sieht und was er als Polizist gelernt hat, erläutert er in einem Interview mit blue Sport 17.07.2024

Dennis Hediger: «Der FC Basel hat zwei grosse Baustellen» Der FC Basel soll Fabian Frei nahegelegt haben, den Vertrag aufzulösen. Mit Michael Lang musste zuletzt schon ein anderer verdienter FCB-Spieler gehen. Die blue Sport Experten Dennis Hediger und Georges Bregy vermissen in Basel die Wertschätzung. 03.08.2024

Shaqiri: «Ich war überwältigt, dass der FCB angefragt hat» Rückkehrer Xherdan Shaqiri spricht an der Medienkonferenz über die Verhandlungen mit dem FC Basel. 20.08.2024