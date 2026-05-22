Das Märchen von Thun

Niemand hätte beim Saisonstart auf den krassen Aussenseiter gesetzt. Doch am Ende stemmen die Thuner den Pokal in die Höhe. blue Sport hat die Berner Oberländer während ihrer märchenhaften Meistersaison hautnah begleitet. Der Meisterfilm: einzigartig, historisch, wundervoll.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Der FC Thun wurde als Aufsteiger sensationell Schweizer Meister.
- blue Sport rekonstruiert in einer 50-minütigen Doku die grösste Überraschung der Schweizer Fussballhistorie.
- Auf blue Zoom kannst du den Film ab 20 Uhr ansehen.
Fr 22.05. 20:00 - 20:50 ∙ blue Zoom D ∙ 50 Min