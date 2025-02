Spielerberater Baykal Bellusci: «Der Klub ist fast ein bisschen ausgeliefert» Wegen einer Klausel im Vertrag weigerte sich Lausanne-Goalie Karlo Letica offenbar, gegen GC zu spielen. Warum gibt es solche Klauseln und was könnte man dagegen unternehmen? Spielerberater Baykal Bellusci ordnet für blue Sport ein. 25.02.2025

Wegen einer Klausel im Vertrag weigerte sich Lausanne-Goalie Karlo Letica offenbar, gegen GC zu spielen. Warum gibt es solche Klauseln und was könnte man dagegen unternehmen? Spielerberater Baykal Bellusci ordnet für blue Sport ein.

Sandro Zappella, Stefan Eggli Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karlo Letica war in dieser Saison Stammtorhüter bei Lausanne-Sport. Gegen die Grasshoppers stand der Kroate offenbar wegen einer Klausel in seinem Vertrag aber nicht im Aufgebot.

Spielerberater Baykal Bellusci analysiert den Fall Letica für blue Sport und erklärt, warum solche Klauseln oft problematisch sind.

Bellusci hält aber auch fest, dass Leticas Verhalten nicht unbedingt förderlich sei: «Es gibt Vereine, die sich von solchen Spielern abwenden. Es ist für den Spieler sicher nicht positiv, wenn er diesen Weg geht.» Mehr anzeigen

Karlo Letica war bei Lausanne-Sport die unumstrittene Nummer 1. In der laufenden Saison absolvierte der Kroate alle 24 Super-League-Spiele seines Vereins. Am 25. Spieltag gegen GC fehlte Letica jedoch im Aufgebot.

Im Interview mit blue Sport verrät Lausanne-Sportchef Stéphane Henchoz, was hinter seiner Abwesenheit steckt. «Es gibt eine Klausel in seinem Vertrag. Wegen dieser Klausel will er heute nicht spielen. Deshalb ist er nicht dabei», sagte Henchoz. Leticas Vertrag hätte sich automatisch verlängert, wenn er noch ein Spiel mehr für die Lausanner absolviert hätte.

Sportchef Henchoz erklärt: Deshalb steht Lausanne-Goalie Letica nicht im Kader 22.02.2025

blue Sport hat mit Spielerberater Baykal Bellusci über den Fall Letica gesprochen. Dieser erklärt: «Es ist heikel, dass sich ein Verein nach aussen so äussert, das schädigt auch ein wenig den Ruf des Spielers.» Es sei eine sehr schwierige Situation für den Spieler, den Verein und die Spieleragentur, wenn es diese Klauseln gebe, so Bellusci.

Aber was kann ein Klub machen, wenn sich ein Spieler weigert, wegen solch einer Klausel zu spielen? «Der Klub ist fast ein bisschen ausgeliefert», erklärt Bellusci. Dass es die Klauseln überhaupt gibt, hänge damit zusammen, dass man oftmals über zwei oder drei Jahre Vertrag diskutiert: «Oft einigt man sich dann auf zwei Jahre, plus dieser Klausel.» Das sei aber immer im Nachgang heikel, wenn etwas entsteht, bei dem der Spieler oder der Verein im Vorteil sei.

Mittlerweile arbeiten viele Vereine oder Agenten mit diesen Klauseln, so Baykal. Es sei nicht das erste Mal, dass es solche Problemfälle gebe. Eine Klausel drin zu haben, sei grundsätzlich eher zum Schutz des Vereins.

Letica schreibt von Schulterverletzung

Torhüter Letica widerspricht den Darstellungen von Sportchef Henchoz und versicherte, aufgrund einer Schulterverletzung auszufallen. Ein heikles Thema, wie Bellusci sagt: «Rechtlich ist es für den Verein schwer, dagegen zu klagen, wenn sich ein Spieler von einem Arzt krankschreiben lässt.»

Bellusci hat einen Lösungsvorschlag, da es im Fussball immer auch um Ehre und Stolz gehe. «Bei solch einem wichtigen Spieler müsste man schauen, dass er seine Leistung abrufen kann und diese Klausel aus dem Vertrag genommen wird. Das wäre im Sinn von allen. Es bringt der Mannschaft nicht viel, wenn du dagegen kämpfst und weisst, der Spieler wird das sonst durchziehen.»

Gemäss Bellusci wäre es deshalb schlauer, im Sommer auf die Ablöse von 200'000 bis 300'000 Franken zu verzichten, dafür hätte man einen Spieler, der bis zum Schluss durchzieht und mithilft, die Ziele zu erreichen.

Für den Ruf eines Spielers sei es aber eher weniger gut, ist sich Bellusci sicher: «Es gibt Vereine, die sich von solchen Spielern abwenden. Es ist für den Spieler sicher nicht positiv, wenn er diesen Weg geht». Wenn ein Verein den Spieler aber will, wird er dieses Verhalten als Arbeitgeber in Kauf nehmen: «Wenn der Mehrwert beim neuen Verein so krass ist, macht man es eben doch. Jeder, der in der Privatwirtschaft unterwegs ist, hätte die gleichen Gedanken», so Bellusci.