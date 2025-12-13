  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spitzenspiel im Berner Oberland Thun empfängt St.Gallen – Heimspiele für YB und den FCB

SDA

13.12.2025 - 11:00

Trainer Mauro Lustrinelli konnte mit dem FC Thun im ersten Halbjahr der Super League durchwegs überzeugen.
Trainer Mauro Lustrinelli konnte mit dem FC Thun im ersten Halbjahr der Super League durchwegs überzeugen.
Bild: Keystone

In der 17. Runde der Super League kommt es am Samstag zum Spitzenspiel zwischen Leader Thun und seinem ersten Verfolger St. Gallen. Auf Basel und YB warten am Sonntag Heimspiele.

Keystone-SDA

13.12.2025, 11:00

13.12.2025, 11:10

Mit einem Sieg in der drittletzten Runde in diesem Jahr würden sich die Thuner vorzeitig die Leaderposition bis nach Weihnachten sichern. Darauf hätte zum Saisonstart niemand gewettet. Doch mittlerweile ist der Respekt vor dem Aufsteiger so gross, dass Wettanbieter ihn als Titelkandidaten Nummer 1 auflisten, vor dem FC Basel und den Young Boys.

FC Thun - FC St.Gallen 1879
Event ist beendet
FC Thun - FC St.Gallen 1879

Sa 13.12. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC St.Gallen 1879

Event ist beendet

Einer der Gründe, dass die Thuner als valabler Champion angesehen werden, ist ihre Fähigkeit, die kleinen Tiefs zu überwinden. Von denen gab es in dieser Saison drei. Auf das erste Mitte August mit dem Cup-Out gegen den Drittligisten Breitenrain folgte ein 4:0 beim FC Zürich, nach dem zweiten Tief Ende September mit Niederlagen gegen YB und den FCB gab es sechs Siege in Serie, und den letzten Rückschlag mit zwei punktelosen Spielen Ende November beantwortete Thun am vergangenen Wochenende mit dem 4:1-Heimsieg gegen Luzern.

Der deutliche Erfolg gegen Luzern kam zustande, obwohl sechs wichtige Spieler gesperrt oder krankheitsbedingt fehlten. Das Team von Mauro Lustrinelli ist nicht nur widerstandsfähig, sondern auch breit abgestützt. Das erste Duell mit St. Gallen gewannen die Berner Oberländer Anfang Oktober auswärts mit 2:1.

Wie hat der FCB die Niederlage gegen Aston Villa verdaut?

Basel und die Young Boys, die die Top 4 der Super League komplettieren, spielen am Sonntag daheim gegen Lausanne-Sport respektive Luzern. Sowohl die Basler als auch die Berner haben am Donnerstag im Europacup mit guten Leistungen Selbstvertrauen gesammelt, aber auch einige Energie verbraucht. Vor allem der FCB, der beim 1:2 gegen Aston Villa unbelohnt blieb, betrieb viel Aufwand und dürfte gegen Lausanne-Sport gemessen an den letzten Resultaten des Gegners mehr gefordert sein als YB gegen das kriselnde Luzern.

FC Basel 1893 - FC Lausanne-Sport
Event ist beendet
FC Basel 1893 - FC Lausanne-Sport

So 14.12. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Lausanne-Sport

Event ist beendet

In den weiteren Spielen vom Wochenende haben Sion gegen GC, Zürich gegen Winterthur (beide am Samstag) und Lugano gegen Servette (am Sonntag) die Möglichkeit, den punktemässig nicht weit voraus liegenden Thuner Verfolgern näher zu rücken.

Das könnte dich auch interessieren

Basel – Aston Villa 1:2

Basel – Aston Villa 1:2

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Young Boys – Lille 1:0

Young Boys – Lille 1:0

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Meistgelesen

Polizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen
Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Wie geht man mit dem Älterwerden um?
«Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»

Mehr aus dem Ressort

Zwei Lausanner fliegen vom Platz. Basel muss sich trotz Überzahl mit einem torlosen Remis begnügen

Zwei Lausanner fliegen vom PlatzBasel muss sich trotz Überzahl mit einem torlosen Remis begnügen

Video-Highlights. Lugano gewinnt 6-Tore-Spektakel gegen Servette

Video-HighlightsLugano gewinnt 6-Tore-Spektakel gegen Servette

Abseitstor und Mega-Reflex von Keller. YB übersteht heisse Schlussphase und schlägt Luzern

Abseitstor und Mega-Reflex von KellerYB übersteht heisse Schlussphase und schlägt Luzern

Lobeshymnen für Roman Buess. Winti-Trainer Rahmen: «Er hat allen gezeigt, dass er da ist – vor allem mir»

Lobeshymnen für Roman BuessWinti-Trainer Rahmen: «Er hat allen gezeigt, dass er da ist – vor allem mir»

Video-Highlights. St.Gallen gewinnt Spitzenspiel und rückt auf drei Punkte an Leader Thun ran

Video-HighlightsSt.Gallen gewinnt Spitzenspiel und rückt auf drei Punkte an Leader Thun ran