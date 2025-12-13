Trainer Mauro Lustrinelli konnte mit dem FC Thun im ersten Halbjahr der Super League durchwegs überzeugen. Bild: Keystone

In der 17. Runde der Super League kommt es am Samstag zum Spitzenspiel zwischen Leader Thun und seinem ersten Verfolger St. Gallen. Auf Basel und YB warten am Sonntag Heimspiele.

Mit einem Sieg in der drittletzten Runde in diesem Jahr würden sich die Thuner vorzeitig die Leaderposition bis nach Weihnachten sichern. Darauf hätte zum Saisonstart niemand gewettet. Doch mittlerweile ist der Respekt vor dem Aufsteiger so gross, dass Wettanbieter ihn als Titelkandidaten Nummer 1 auflisten, vor dem FC Basel und den Young Boys.

Einer der Gründe, dass die Thuner als valabler Champion angesehen werden, ist ihre Fähigkeit, die kleinen Tiefs zu überwinden. Von denen gab es in dieser Saison drei. Auf das erste Mitte August mit dem Cup-Out gegen den Drittligisten Breitenrain folgte ein 4:0 beim FC Zürich, nach dem zweiten Tief Ende September mit Niederlagen gegen YB und den FCB gab es sechs Siege in Serie, und den letzten Rückschlag mit zwei punktelosen Spielen Ende November beantwortete Thun am vergangenen Wochenende mit dem 4:1-Heimsieg gegen Luzern.

Der deutliche Erfolg gegen Luzern kam zustande, obwohl sechs wichtige Spieler gesperrt oder krankheitsbedingt fehlten. Das Team von Mauro Lustrinelli ist nicht nur widerstandsfähig, sondern auch breit abgestützt. Das erste Duell mit St. Gallen gewannen die Berner Oberländer Anfang Oktober auswärts mit 2:1.

Wie hat der FCB die Niederlage gegen Aston Villa verdaut?

Basel und die Young Boys, die die Top 4 der Super League komplettieren, spielen am Sonntag daheim gegen Lausanne-Sport respektive Luzern. Sowohl die Basler als auch die Berner haben am Donnerstag im Europacup mit guten Leistungen Selbstvertrauen gesammelt, aber auch einige Energie verbraucht. Vor allem der FCB, der beim 1:2 gegen Aston Villa unbelohnt blieb, betrieb viel Aufwand und dürfte gegen Lausanne-Sport gemessen an den letzten Resultaten des Gegners mehr gefordert sein als YB gegen das kriselnde Luzern.

In den weiteren Spielen vom Wochenende haben Sion gegen GC, Zürich gegen Winterthur (beide am Samstag) und Lugano gegen Servette (am Sonntag) die Möglichkeit, den punktemässig nicht weit voraus liegenden Thuner Verfolgern näher zu rücken.

