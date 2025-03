Steve von Bergen verlässt YB am Saisonende auf eigenen Wunsch, Mathieu Beda wird neuer Technischer Direktor.

«Der BSC Young Boys wird am Saisonende eine Klublegende verabschieden: Sportchef Steve von Bergen hat sich entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht zu verlängern», schreiben die Berner in einer Medienmitteilung.

2013 stiess Von Bergen als Spieler von Palermo zu YB und übernahm eine Leaderrolle. 2018 führte er YB als Captain zum ersten Meistertitel seit 32 Jahren. Nach der geglückten Titelverteidigung trat der inzwischen 41-Jährige zurück. Dass ihm im letzten Spiel gegen Luzern noch sein erster Treffer für YB gelang, machte den Abschied perfekt.

Dem Verein hielt er nach seinem Karriereende als Spieler weiter die Treue. Erst war er als Co-Trainer und Defensivtrainer im Nachwuchs tätig sowie als interimistischer Assistenzcoach der 1. Mannschaft. 2022 wurde er dann Sportchef der Berner. In dieser Funktion wurde der 50-fache Schweizer Nationalspieler zweimal Meister und einmal Cupsieger, zudem erreichte die Mannschaft zweimal die UEFA Champions League.

Von Bergen begründet: «Der Entscheid, den BSC Young Boys am Saisonende zu verlassen, ist mir sehr schwergefallen. Meine Familie und YB sind meine grossen Leidenschaften. Aber ich musste in meiner Funktion als Sportchef merken, dass die Familie zusehends zu kurz kam; ich konnte meine Vaterrolle nicht mehr so wahrnehmen, wie ich es für richtig und nötig halte.»

Auswirkungen auf die künftige Rollenverteilung

Der Abgang von Von Bergen wird Auswirkungen auf die Rollenverteilung in der sportlichen Führung haben, schreibt YB. Christoph Spycher bleibt der Gesamtverantwortliche für den Sport und wird in Zukunft im Alltag wieder näher am Trainer, am Trainerstaff und der Mannschaft sein. Mit Mathieu Beda wird ein neuer Technischer Direktor angestellt.

Beda sei bestens im Fussball vernetzt. Der 43-jährige Franzose war selbst Fussballer und spielte in Frankreich, Deutschland, Belgien und in der Schweiz beim FC Zürich. Nach seiner aktiven Karriere war er als Spielerberater und in weiteren Funktionen im europäischen Fussball tätig. Beda wird sich unter anderem um das Vertrags- und Transferwesen kümmern und bei der Kaderplanung mitarbeiten. Er startet bereits im Verlauf dieses Monats bei YB und hat einen Vertrag bis im Sommer 2028 unterschrieben.

Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport, erklärt: «Ich habe Steve von Bergen schon als Captain überaus geschätzt. Und seit knapp drei Jahren arbeiten wir täglich miteinander und teilen uns das Büro.» Es sei «eine sehr schöne und intensive Zeit» gewesen. «Wir hätten uns gewünscht, dass Steve weitermacht. Aber selbstverständlich respektieren wir seinen Entscheid, obwohl wir seinen Abschied sehr bedauern.»

Mit Mathieu Beda habe man einen «Fachmann» geholt, «der in verschiedenen Bereichen über grosse Kompetenzen verfügt. Ich bin überzeugt, dass er sehr gut zu YB passen wird», so Spycher.