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«Der Moment ist gekommen» Sportchef Daniel Stucki verlässt den FC Basel Ende Saison

Luca Betschart

28.4.2026

Die Wege von Daniel Stucki (links) und David Degen trennen sich Ende Juni.
Die Wege von Daniel Stucki (links) und David Degen trennen sich Ende Juni.
Bild: Keystone

Der FC Basel braucht einen neuen Sportchef. Daniel Stucki hat sich entschieden, den Verein zum Ende der laufenden Saison zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen.

Luca Betschart

28.04.2026, 14:20

28.04.2026, 14:48

Die Trennung erfolgt ein Jahr vor Vertragsende, wie der FCB am Dienstag mitteilte. Der Klub bedauere den Entscheid seines verdienstvollen Mitarbeiters, akzeptiere diesen jedoch, heisst es im Communiqué.

«Nach sechs unglaublich intensiven Jahren beim FCB, verbunden mit sehr viel Leidenschaft und Einsatz, ist der Moment für mich gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen», lässt sich der 44-jährige Stucki zitieren. Ob diese im Fussball oder ausserhalb liegen wird, lässt er zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Vor seiner Zeit beim FCB hatte Stucki, der mit dem FC Zürich zwischen 2006 und 2009 als Verteidiger dreimal Schweizer Meister wurde, während zehn Jahren als Polizist gearbeitet.

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