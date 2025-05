Spycher: «Wichtig ist, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen» 250524_Spycher2-AMBI.mp4 25.05.2025

YB holt im letzten Saisonspiel in Lugano nur einen Punkt und muss sich nach einer verkorksten Saison mit dem dritten Rang begnügen. Christoph Spycher zieht im Interview mit blue Sport eine erste Bilanz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB schafft es nach einer verkorksten Saison auf den dritten Rang und erreicht die Qualifikationsphase der Europa League.

Christoph Spycher zieht eine erste Bilanz: «Da sind Fehler auf allen Ebenen passiert. Bei uns, bei der sportlichen Führung, Trainer, Trainer-Team, Staff, ganz viel, das zusammenpassen muss.»

Es wird zu Wechseln bei den Spielern kommen, das «eine oder andere frische Gesicht» wird es bei YB geben. Es steht auch der Abgang von Filip Ugrinic im Raum. Mehr anzeigen

Schlechter Saisonstart, null Punkte in der Champions League, Trainerwechsel mitten in der Saison, kein Meistertitel und Cup-Aus im Halbfinal gegen einen Klub aus der Promotion League – so kann die Saison 2024/2025 des BSC Young Boys zusammengefasst werden.

Für die erfolgsverwöhnten Berner ist es eine Saison zum Vergessen. Positiv ist nur, dass mit dem dritten Rang die Qualifikationsphase zur Europa League erreicht wurde. Und wenn der FC Basel noch den Cuptitel holt, steht YB sicher schon in der Conference-League-Gruppenphase.

Für YB-Boss Christoph Spycher war das Erreichen der Europacup-Plätze ein Charakterakt: «Ich glaube, man hat gesehen, dass die Mannschaft Charakter hat. In den letzten Spielen hat man Zeichen gesetzt. Wir konnten punktemässig auf die europäischen Plätze kommen, was sicher sehr wichtig war.»

«Sind Fehler auf allen Ebenen passiert»

Zufrieden ist Spycher dennoch nicht. Intern wurde die diesjährige Meisterschaft auch schon analysiert: «Da sind Fehler auf allen Ebenen passiert. Bei uns, bei der sportlichen Führung, Trainer, Trainer-Team, Staff, ganz viel, das zusammenpassen muss.»

All das habe in den Erfolgsjahren zusammengepasst, alle hätten gut gearbeitet und ihren Anteil am Erfolg gehabt. «Dementsprechend ist es so, dass wenn wir einen Misserfolg haben, jeder seinen Anteil daran hat», sagt Spycher.

Für den YB-Boss müssen nun die richtigen Schlüsse gezogen werden. Vielleicht auch deshalb hat er nach dem Abgang von Steve von Bergen angekündigt, wieder näher bei der Mannschaft sein zu wollen. «Das hat vor allem mit der personellen Situation zu tun. Dass wir mit Mathieu Bédia einen technischen Direktor verpflichten konnten, der viel Erfahrung hat im Transferwesen, in den Verhandlungen und ich glaube, dass seine Stärken dort am besten aufgehoben sind. Dementsprechend werde ich mein Aufgabengebiet anpassen.»

Verlässt Ugrinic die Berner?

An der Personal-Front wartet in den nächsten Wochen auch bei den Spielern viel Arbeit auf Spycher. In den letzten Tagen wurde Filip Ugrinic mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. «Das kann ich von unserer Seite so nicht bestätigen», sagt Spycher am Samstagabend in Lugano.

Und fährt fort: «Aber ich habe mit Filip in den letzten Tagen nicht gesprochen und wir werden in den nächsten Tagen sicher genau eruieren, wie die Situation ist. Ein Traum vom Ausland ist bei ihm sicher da, wir sind offen, aber nur wenn ein Angebot kommt, das uns passt.»

Zugänge wird es hingegen sicher geben: «Ich glaube, dass wir das eine oder andere frische Gesicht braucht, das frische Energie bringt. Wir haben den einen oder anderen jungen Spieler integriert, der es verdient hat. Das tut auch gut, junge Spieler, mit frischer Energie. Es braucht aber sicher auch das eine oder andere frische Gesicht, das schon Erfahrung und Spiele auf dem Rücken hat.»

