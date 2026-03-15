Spieler werfen Schneebälle ins Publikum: Gute Stimmung trotz Spielabsage in St.Gallen 14.03.2026

Das am Samstag wetterbedingt verschobene Verfolgerduell der 30. Super-League-Runde zwischen St. Gallen und Lugano wird am kommenden Dienstag nachgeholt.

Keystone-SDA SDA

Anpfiff im St. Galler Kybunpark ist um 19.00 Uhr. Dies teilte die Swiss Football League am Sonntag mit.

Schiedsrichter Lukas Fähndrich sah isch am Samstagabend wegen einsetzender starker Schneefälle wenige Minuten vor dem Anpfiff zur Absage gezwungen. Auch aufgrund der schlechter werdenden Wetterprognosen wäre das Verletzungsrisiko für die Spieler auf dem schneebedeckten Rasen zu gross gewesen, hiess es.