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Verfolgerduell neu angesetzt St. Gallen – Lugano wird am nächsten Dienstag nachgeholt

SDA

15.3.2026 - 15:03

Spieler werfen Schneebälle ins Publikum: Gute Stimmung trotz Spielabsage in St.Gallen

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14.03.2026

Das am Samstag wetterbedingt verschobene Verfolgerduell der 30. Super-League-Runde zwischen St. Gallen und Lugano wird am kommenden Dienstag nachgeholt.

Keystone-SDA

15.03.2026, 15:03

15.03.2026, 15:17

Anpfiff im St. Galler Kybunpark ist um 19.00 Uhr. Dies teilte die Swiss Football League am Sonntag mit.

Schiedsrichter Lukas Fähndrich sah isch am Samstagabend wegen einsetzender starker Schneefälle wenige Minuten vor dem Anpfiff zur Absage gezwungen. Auch aufgrund der schlechter werdenden Wetterprognosen wäre das Verletzungsrisiko für die Spieler auf dem schneebedeckten Rasen zu gross gewesen, hiess es.

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