U21-Nati-Spieler St. Gallen übernimmt Genfer Stürmer Tiemoko Ouattara

SDA

17.9.2025 - 16:43

Tiemoko Ouattara geht vorerst leihweise von Servette nach St. Gallen.
Tiemoko Ouattara geht vorerst leihweise von Servette nach St. Gallen.
Keystone

Der FC St. Gallen ergänzt seinen Angriff um einen weiteren jungen Spieler.

Keystone-SDA

17.09.2025, 16:43

17.09.2025, 16:52

Der 20-jährige Tiemoko Ouattara stösst leihweise mit Kaufoption bis Ende Saison von Servette zu den Ostschweizern, teilt der Leader der Super League mit.

Ouattara ist wie sein neuer Teamkollege, der aktuell beste Super-League-Torschütze Alessandro Vogt, Teil der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Für Servette stand er in den letzten anderthalb Jahren in Meisterschaft, Cup und Europacup insgesamt 38 Mal im Einsatz und erzielte einen Treffer.

Pascal Zuberbühler spricht über die Kritik an Yann Sommer der letzten Zeit.

17.09.2025

16.09.2025

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

