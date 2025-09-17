Tiemoko Ouattara geht vorerst leihweise von Servette nach St. Gallen. Keystone

Der FC St. Gallen ergänzt seinen Angriff um einen weiteren jungen Spieler.

Keystone-SDA SDA

Der 20-jährige Tiemoko Ouattara stösst leihweise mit Kaufoption bis Ende Saison von Servette zu den Ostschweizern, teilt der Leader der Super League mit.

Ouattara ist wie sein neuer Teamkollege, der aktuell beste Super-League-Torschütze Alessandro Vogt, Teil der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Für Servette stand er in den letzten anderthalb Jahren in Meisterschaft, Cup und Europacup insgesamt 38 Mal im Einsatz und erzielte einen Treffer.