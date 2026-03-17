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Thun-Verfolger Nummer 1 St. Gallen und Lugano im Kampf um Platz 2

SDA

17.3.2026 - 05:00

In den letzten direkten Duellen stieg St. Gallen meist höher als Lugano
In den letzten direkten Duellen stieg St. Gallen meist höher als Lugano
Keystone

Im Nachtragsspiel der 30. Super-League-Runde treffen am Dienstag St. Gallen und Lugano aufeinander. Die Ostschweizer wollen Platz 2 festigen, die Tessiner an den Gegner heranrücken.

Keystone-SDA

17.03.2026, 05:00

17.03.2026, 08:56

Während Thun am Samstag einen weiteren Schritt Richtung Titel machte und mit dem nächsten Sieg den Abstand zu den Verfolgern weiter vergrösserte, fiel das Verfolgerduell in der Ostschweiz dem Wetter zum Opfer. Schiedsrichter Lukas Fähndrich sah sich wegen einsetzender starker Schneefälle wenige Minuten vor dem Anpfiff zur Absage des Spiels gezwungen. Nun wird die Partie am Dienstag (19.00 Uhr) nachgeholt.

Mit einem Sieg vor Heimpublikum könnte das Team von Enrico Maassen den Abstand zu Thun wieder auf 14 Punkte verringern. Wichtiger als dies dürfte dem deutschen Trainer jedoch sein, den Abstand nach hinten zu wahren oder im besten Fall zu vergrössern. Drei Punkte am Dienstag und der FCSG läge acht Runden vor dem Ende acht Punkte vor Lugano und Basel.

Die Tessiner ihrerseits würden den Kampf um Platz 2 nur allzu gern nochmals spannend machen. Voraussetzung hierfür ist ein Sieg in der Fremde und somit etwas, das dem Team von Mattia Croci-Torti in diesem Jahr erst einmal gelungen ist. Ohnehin spricht die Bilanz in den letzten Direktduellen klar für St. Gallen. Lugano wartet seit mehr als zwei Jahren auf einen Sieg gegen die Ostschweizer, die ihrerseits vier der letzten sechs Begegnungen mit den Bianconeri für sich entschieden.

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