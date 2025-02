Die Zeit von Victor Ruiz beim FC St. Gallen ist abgelaufen Keystone

Der FC St.Gallen und Victor Ruiz lösen den bis Sommer 2025 laufenden Vertrag vorzeitig auf, wie der Verein bekannt gibt.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler kehrte im Februar 2024 von Al-Fayha zum den Ostschweizern zurück, nachdem er im August 2022 nach Saudi-Arabien gewechselt war. In dieser Saison stand Ruiz in der Super League nur einmal in der Startelf, sechsmal wurde er eingewechselt.

¡𝙌𝙪𝙚 𝙩𝙚 𝙫𝙖𝙮𝙖 𝙗𝙞𝙚𝙣, 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧! 👋

Der Vertrag mit Mittelfeldspieler Victor Ruiz wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Danke für deinen grossen Einsatz und alles Gute! 💚 #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/gX2nXmgrIJ — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) February 14, 2025