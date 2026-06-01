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Aarau-Profi kommt St. Gallen verpflichtet Leon Frokaj

SDA

1.6.2026 - 12:34

Leon Frokaj (rechts) wechselt von Aarau nach St. Gallen
Leon Frokaj (rechts) wechselt von Aarau nach St. Gallen
Keystone

Leon Frokaj wechselt zum FC St. Gallen. Wie die Ostschweizer am Montag mitteilen, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag für vier Jahre.

Keystone-SDA

01.06.2026, 12:34

01.06.2026, 12:46

Der 21-Jährige bestritt die vergangene Saison im Trikot des FC Aarau. Für den Verein der Challenge League, der den Aufstieg in dieser Saison nach einer Niederlage in der Barrage gegen die Grasshoppers knapp verpasste, bestritt Frokaj während einem Jahr 36 Pflichtspiele. Ausgebildet wurde der kosovarische U-Nationalspieler in der Nachwuchsabteilung des FC Basel.

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