Schürpf: «Vielleicht ist meine Karriere jetzt zu Ende» Pascal Schürpf hat mit GC den Klassenerhalt in der Barrage geschafft. Die 0:1-Niederlage im Rückspiel in Aarau könnte für den 35-Jährigen das letzte Spiel seiner Karriere gewesen sein, wie der Offensivmann im Interview mit blue Sport sagt. 31.05.2025

Die Erleichterung ist gross bei den Grasshoppers nach dem geschafften Ligaerhalt in der Barrage. Besonders bei Pascal Schürpf. Als er blue Sport nach dem Spiel in Aarau gefragt wird, was ihm gerade durch den Kopf gehe, antwortet Schürpf: «Vielleicht ist fertig. Vielleicht war es das letzte Spiel meiner Karriere.»

Der Offensivspieler wird im Juli 36 Jahre alt, sein Vertrag bei GC läuft aus. Er habe schon öfter über ein mögliches Karriereende nachgedacht, sich den Entscheid bis jetzt aber noch offen gelassen. «Ich wäre bereit, um aufzuhören. Aber auch bereit, noch weiterzumachen.» Der Gedanke ans Aufhören überwiege aber, gibt Schürpf zu.

«Es wäre jetzt schlimm gewesen, wenn ich meine Karriere mit einem Abstieg beendet hätte. Ich bin in meiner Karriere nie abgestiegen. Ich weiss nicht, ob das viele Spieler geschafft haben, die wie ich immer gegen den Abstieg gespielt haben», so der gebürtige Basler, der in seiner Laufbahn für Lugano, Aarau, Bellinzona, Vaduz, Luzern und GC spielte und insgesamt fast 300 Super-League-Spiele absolvierte.

Aktuell fehlen ihm die Angebote, stellt Schürpf klar. «Stand jetzt reisst sich niemand um mich. Aktuell gibt es keine Mannschaft, die unbedingt will, dass ich weiter Fussball spiele», schmunzelt er. «Aber ich bleibe locker und warte mal ab, was noch passiert.»

