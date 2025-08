Stand Shaqiri bei der Penaltyszene im Abseits?

Edimilson verursacht Penalty, ohrfeigt Schmid und fliegt vom Platz – Basel dreht das Spiel 06.08.2025

Es ist DIE Szene des Spiels zwischen Basel und YB (4:1): Edimilson Fernandes verursacht beim Stand von 1:1 einen Penalty und fliegt danach wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Doch hätte es überhaupt so weit kommen dürfen?

Nach dem Schlusspfiff gibt es Gesprächsbedarf bei YB-Captain Loris Benito und seinem Trainer Giorgio Contini mit Schiedsrichter Luca Cibelli. Die Berner fühlen sich benachteiligt von den Unparteiischen – und das wohl vor allem wegen der Szene aus der 56. Minute.

Im Anschluss an eine FCB-Ecke lenkt Xherdan Shaqiri den Ball nach einer Flanke an die Hand von Edimilson Fernandes. Der VAR schaltet sich ein, Cibelli schaut sich die Szene noch einmal an und entscheidet auf Penalty. Dann wird's wild: YB-Goalie Marvin Keller und Basels Dominik Schmid geraten aneinander. Edimilson geht dazwischen – und verpasst dem Basler eine Ohrfeige. Klare Sache: Rot für Edimilson (s. Video oben).

Shaqiri verwertet schliesslich den Penalty zum 2:1. Mit einem Mann weniger kann YB nicht mehr reagieren, am Ende setzen sich die Basler verdient mit 4:1 durch.

Hat der VAR nur aufs Handspiel geschaut?

Der Ärger der Berner auf die Unparteiischen bezieht sich aber nicht auf den Penaltypfiff oder den Platzverweis, sondern darauf, dass in der Entstehung der Penaltyszene nicht auf Abseits entschieden wurde. Die TV-Bilder lassen aber erahnen, dass Shaqiri beim Flankenball im Abseits stand.

Ein KI-generiertes Bild von SRF: Hier steht Shaqiri klar zu weit vorne. Screenshot SRF

«Ich habe das Gefühl, das wird noch Diskussionen geben. Wahrscheinlich hat sich der VAR zu sehr aufs Handspiel fokussiert. Es sieht schon sehr danach aus, als wäre Shaqiri zu weit vorne gestanden», sagt Ex-YB- und FCB-Trainer Patrick Rahmen im Studio von blue Sport.

Und blue Sport Experte Rolf Fringer meint: «Es war kein klares Offside, aber es reichen ja auch 10 Zentimeter. Der Fokus war auf dem Handspiel. Deshalb hat man wahrscheinlich das Abseits gar nicht angeschaut – oder zumindest nicht richtig. Wenn es tatsächlich Offside war, wäre alles vielleicht ganz anders gekommen.»

«Es sieht schon sehr danach aus, als wäre Shaqiri zu weit vorne gestanden» 06.08.2025

blue Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner gibt Rahmen und Fringer recht: «Wenn es Abseits war, darf es den Penalty nicht geben. Von blossem Auge ist das aber sehr schwierig zu beurteilen.»

Schiri-Experte Erlachner: «Von blossem Auge kaum zu beurteilen» 06.08.2025

In der Schlussphase haben die Basler – beim Stand von 2:1 – dann noch einmal Glück, dass Jonas Adjetey nach einem harten Foulspiel nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Fringer: «Es ist heute nicht für YB gelaufen. Es gab schon zwei, drei Aktionen, bei denen die Basler profitieren konnten.»

Die Highlights des Spiels

Basel – YB 4:1 Super League | 4. Runde | Saison 25/26 06.08.2025