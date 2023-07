Lugano – St.Gallen 1:0 Credit Suisse Super League, 2. Runde, Saison 23/24 29.07.2023

Im Duell zweier Sieger der Startrunde setzt sich Lugano gegen St. Gallen 1:0 durch. Zan Celar schiesst die Tessiner ins Glück.

Der Slowene spitzelte in der 70. Minute den Ball nach einer schönen Hereingabe des zur Pause eingewechselten Mohamed Amoura ins Netz. Es sollte in einer chancenreichen und hart geführten Partie der einzige Treffer bleiben. Damit ist Lugano saisonübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen. Noch vier Spiele fehlen, um den bisherigen Klub-Rekord in der Super League einzustellen.

Bei St. Gallen hatte Isaac Schmidt eine ereignisreiche Partie. Kurz nach Spielbeginn kam er zum Kopfball und sah den Ball ins Netz fliegen – jedoch im eigenen Tor. Das vermeintliche Eigentor wurde jedoch wegen eines Offsides eines Lugano-Angreifers aberkannt. Auf der anderen Seite war es wiederum der Verteidiger des FC St. Gallen, der einem Treffer sehr nahe kam. Sein Schlenzer in der 23. Minute landete an der Querstange und von dort knapp vor der Linie.

Die Partie fand im «verkleinerten» Cornaredo statt. Um Platz für den Bau des neuen Stadions zu machen, das 2025 eröffnet werden soll, wurde die eine Gegentribüne abgebaut. Die Kapazität wurde dadurch von 6000 auf rund 4900 Plätze reduziert. Dafür wurden in den Kurven hinter den Toren provisorische Tribünen aufgestellt, dank denen die Fans das Spiel neu direkt am Spielfeldrand verfolgen können statt wie vorher hinter der Tartanbahn.

⭐ Man of the Match: Mohammed Amoura (Lugano)

«Seine Einwechslung hat das Offensivspiel in der 2 Halbzeit belebt. Sein Tempo unglaublich, belohnt seine Leistung mit der tollen Vorlage zum Siegtreffer.» (blue Sport Kommentator Stefan Flückiger)

Stimmen zum Spiel

von Moos: «Hatten zu wenige positive Sachen» 29.07.2023

Quintilla: «Wir müssen gefährlicher sein» 29.07.2023

Saipi: «Kompliment an die Mannschaft» 29.07.2023

Telegramm

Lugano - St. Gallen 1:0 (0:0)

SR Wolfensberger. - Tor: 70. Celar (Amoura) 1:0.

Lugano: Saipi; Arigoni, Hajrizi (57. El Wafi), Hajdari, Valenzuela; Grgic (46. Bottani), Sabbatini; Espinoza (46. Amoura), Bislimi (67. Macek), Steffen; Celar (87. Vladi).

St. Gallen: Zigi; Schmidt (80. van der Venne), Diaby, Vallci, Zanotti (90. Krasniqi); Görtler, Fazliji (80. Karlen), Quintillà, Witzig; Geubbels (67. Akolo), von Moos (67. Möller).

Bemerkungen: Lugano ohne De Queiroz, Durrer, Mahmoud, Mahou, Mai, Osigwe (alle verletzt), Aliseda (krank). St. Gallen ohne Lüchinger, Nuhu (beide verletzt). 23. Lattenschuss Schmidt. Verwarnungen: 16. Quintillà, 27. Valenzuela, 52. Zanotti, 71. Hajdari, 75. Diaby, 89. van der Venne, 91. Karlen, 91. Bottani.