Steffen bitter enttäuscht: «Mega schwierig, die richtigen Worte zu finden» 29.03.2025

Der FC Lugano galt lange als grösster Meisterkandidat. Doch nach der Niederlage gegen Servette ist Platz 7 auf einmal näher als Platz 1. Renato Steffen sucht nach der 0:2-Pleite nach Erklärungen.

Es sollte die Saison des FC Lugano werden. In der Winterpause führten die Tessiner die Super League an, standen in der Conference League im Achtelfinal und waren auch im Cup noch dabei. Doch der Start ins neue Jahr ist Lugano gewaltig missglückt. Aus den Pokal-Wettbewerben ist man ausgeschieden und auch in der Liga läuft es nicht mehr rund.

Die 0:2-Pleite gegen Servette am Samstagabend war schon die fünfte Niederlage aus den letzten acht Super-League-Spielen. Unter Umständen könnten die Tessiner heute Sonntag sogar bis auf Platz 6 abrutschen. Statt dem grossen Traum vom ersten Meistertitel seit 1949 näher zu kommen, muss das Team von Mattia Croci-Torti nun aufpassen, dass es nicht noch aus der Championship Group fällt.

Entsprechend enttäuscht ist Renato Steffen, der sich für dieses Jahr so viel vorgenommen hat. «Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, aber wir spielen zu viel quer oder treffen die falschen Entscheidungen. In unserer schwierigen Phase schiessen wir dann halt kein Tor», sagt Steffen im Interview mit blue Sport. «Ich will einfach, dass wir auch einmal gewinnen. Egal wie.»

Droht nun der komplette Absturz?

Steffen weiss, wie ernst die Lage ist. «Wir können in wenigen Wochen die gute Saison, die wir uns erarbeitet haben, aus der Hand geben», sagt er. Und weiter: «Wir dürfen jetzt nicht auf die Tabelle schauen, sondern müssen schauen, dass wir wieder Spiele gewinnen. Von anderen Dingen müssen wir jetzt nicht mehr reden. Die Realität ist, dass wir nun schauen müssen, dass wir in den Top 6 bleiben.»

