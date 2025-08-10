  1. Privatkunden
Lugano-Star spricht Klartext Steffen: «Es ist mein Name, der durch den Dreck gezogen wird»

Syl Battistuzzi

10.8.2025

Syl Battistuzzi

10.8.2025

Steffen: «Es ist mein Name, der durch den Dreck gezogen wird»

Steffen: «Es ist mein Name, der durch den Dreck gezogen wird»

10.08.2025

Nach turbulenten Tagen und schweren Vorwürfen zeigt Lugano-Star Renato Steffen beim 3:1-Sieg gegen den FC Basel eine starke Leistung – und findet klare Worte zu den Gerüchten um seine Person.

Syl Battistuzzi

10.08.2025, 20:23

10.08.2025, 20:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sein fehlender Einsatz im Europacup nach angeblichem Streit mit Trainer Mattia Croci-Torti sorgte für Wirbel um Renato Steffen – und führte gar zu Drohungen gegen seine Familie.
  • Steffen räumt im Interview mit blue Sport mit den Gerüchten auf.  Er habe auch die Unterstützung aus der Mannschaft und dem Klub erhalten.
  • Mit einer starken Leistung beim 3:1 gegen Ex-Klub Basel setzte er auch ein sportliches Zeichen.
Mehr anzeigen

Nach zwei Niederlagen zum Start stand der FC Lugano im dritten Saisonspiel unter grossem Druck. Die sportliche Talfahrt der Tessiner wurde dabei von Nebengeräuschen begleitet. So fehlte Renato Steffen, ein Leistungsträger in der erfolgreichen letzten Saison, nach einem angeblichen Streit mit Croci-Torti im Training am letzten Donnerstag im Aufgebot für das wichtige Conference-League-Qualispiel gegen Celje.

Doch der Trainer dementierte nach dem Spiel umgehend: «Ich habe ihn nicht aufgestellt, weil er nicht hundertprozentig fit war. Um solche Spiele zu bestreiten, muss man in Topform sein.»

Auch Steffen selbst wollte gegenüber blue Sport nichts von Handgreiflichkeiten wissen: «Ja, es ist laut geworden, aber nicht mehr und nicht weniger. Das ist schon hundertmal vorgekommen.» Obendrauf wurde Steffens Frau Qendresa aufgrund der Gerüchte in den sozialen Medien übel beleidigt und bedroht. Das ging so weit, dass Sohn Lian (7) aus Sicherheitsgründen vorerst nicht mehr ins Junioren-Training durfte. 

Nach angeblichem Zoff mit Croci-Torti. Frau von Lugano-Star Steffen wird übel beleidigt und bedroht

Nach angeblichem Zoff mit Croci-TortiFrau von Lugano-Star Steffen wird übel beleidigt und bedroht

 So war die Öffentlichkeit gespannt, ob der Flügelspieler am Sonntag im Heimspiel gegen Meister Basel auf dem Platz stehen wird und wie der 41-fache Internationale den ganzen Wirbel um seine Person wegsteckt. 

Steffens starke Antwort auf dem Platz

Es sei nicht einfach, wenn es um Renato Steffen als Fussballer gehe, meint der 33-Jährige im Interview mit blue Sport. «Aber wenn das Umfeld noch mit hineingezogen wird und Geschichten aufkommen, die mir schaden wollen, dann habe ich ein Problem», unterstreicht Steffen nach dem wichtigen 3:1-Erfolg gegen den FCB, wo er von 2016 bis 2018 spielte. 

Sie hätten intern sowohl im Verein als auch in der Mannschaft sehr viel geredet. Dort habe er auch stets Unterstützung erhalten. Es sei aber auch wichtig gewesen, die störenden Dinge angesprochen zu haben, so Steffen.

«Den Rest kann ich nicht gross beeinflussen. Mir war es ein Bedürfnis, dass ich Sachen, die schon letztes Jahr oder auch jetzt falsch sind, klarstelle. Schlussendlich ist es mein Name, der in den Dreck gezogen wird», hält er fest und betont, dass Grenzen überschritten worden seien. 

«Darum bin ich froh, dass ich es heute mit dieser Leistung zeigen konnte. Mir ist eine Last von der Schulter gefallen», gibt Steffen zu, der sich mit einer Freistoss-Flanke beim zwischenzeitlichen 2:0 auch erstmals in die Skorerliste eintragen konnte. 

«Auf dem kann ich aufbauen. Aber ich weiss, ich kann sicher auch noch mehr», sagt Steffen. Nicht nur die Lugano-Fans sind also gespannt, wie ihre Nummer 11 in den nächsten Wochen auftreten wird.

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

