Hoffnung auf Nati-Rückkehr? Steffen: «Ich schaue nicht nach jedem Tor aufs Handy, ob Yakin angerufen hat»

Steffen über die Nati: «Ich schaue nicht nach jedem Tor aufs Handy» 17.03.2026

Renato Steffen wird in St. Gallen zum entscheidenden Mann: Mit einem Freistoss aus grosser Distanz in der Nachspielzeit sichert er Lugano trotz Unterzahl einen Punkt. Er spricht nach dem Spiel auch über die Nati.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Renato Steffen erzielt in der Nachspielzeit per Freistoss aus grosser Distanz den Ausgleichstreffer für Lugano gegen St. Gallen.

Trotz Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte steigern sich die Tessiner deutlich.

Steffen kritisiert die zuvor schwache Leistung seines Teams, zeigt sich aber zufrieden mit seiner aktuellen Form und fokussiert sich weiterhin auf Lugano statt auf die Nationalmannschaft. Mehr anzeigen

Es läuft bereits die Nachspielzeit, als sich die Tessiner für ihren unermüdlichen Einsatz belohnen. Lugano bekommt einen Freistoss weit im Halbfeld, den Renato Steffen hoch und weit in die Box bringt. Der Ball segelt immer länger, im Sechzehner kommt niemand mehr heran und auch FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi kann nichts mehr machen. Die Kugel schlägt in der entfernten Ecke ein.

«Zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann weniger, so spät im Spiel, war das sehr gut für uns und auch ein Nackenschlag für St. Gallen», meint Torschütze Steffen im Interview mit blue Sport und ergänzt: «Nichtsdestotrotz, wenn wir das ganze Spiel anschauen, müssen wir uns an der Nase nehmen, dass wir erst mit einem Mann weniger angefangen haben, richtig zu spielen.»

Die lange Zeit harzige Leistung seines Teams erklärt er sich mit dem System des Gegners. «Sie spielen über den ganzen Platz Mann gegen Mann», hält der Flügelspieler fest. Er habe es auch gemerkt, als er manchmal von der rechten Seite auf die linke Seite gewechselt habe. «(Lukas) Daschner ist mir immer gefolgt. Wenn ich aufs WC wäre, wäre er auch noch mitgekommen», schmunzelt Steffen.

Die Spielweise von St. Gallen sei aber «nicht überraschend» gewesen. «Darum ist es an uns gelegen, dass wir dort bessere Räume finden. Der Schlüssel wäre gewesen, schneller mit dem Ball zu spielen, mit weniger Kontakt. Das haben wir mit elf nicht geschafft», bemängelt Steffen.

Steffen über Yakin: «Das Telefonat muss ich zuerst machen»

In Unterzahl – Daniel Dos Santos sieht in der 64. Minute Gelb-Rot – hätten sie sich «besser bewegt und auch bessere Entscheidungen» getroffen. Steffen erzielte in St. Gallen sein fünftes Saisontor. Drei seiner fünf Saisontore erzielte er in den letzten fünf Spielen. Ob er nun auch wieder an die Nati denkt? «Für das muss ich noch ein bisschen mehr scoren, bis es wieder im Hinterkopf ist. Es ist sicher nicht so, dass ich bei jedem Goal oder Assist an Muri (Murat Yakin – Anm. d. Red.) denke und auf mein Handy schaue, ob er angerufen hat.»

Steffen weiter: «Ich habe schon einmal gesagt, das Telefonat muss ich zuerst machen», schmunzelt er. Sein letztes seiner 41 Länderspiele absolvierte Steffen im Herbst 2024 in der Nations-League-Kampagne.

Der 34-Jährige hat den Fokus auf seinen Klub Lugano. «Ich bin auch nicht mehr von der jungen Garde, von daher bin ich völlig entspannt. Das ist für mich momentan noch so weit weg, dass ich mich einfach auf meine Leistungen konzentrieren möchte. Ich bin einfach froh, dass ich mit Skoren wieder der Mannschaft helfen kann», betont der Routinier. Insgesamt war es für den Aargauer, der in der Liga auch schon für Thun, YB und Basel spielte, das 60. Tor in der Super League.

Ob Steffen in den Plänen von Murat Yakin noch eine Rolle spielt, erfahren die Nati-Fans am Donnerstag. Dann gibt der Nati-Trainer sein Aufgebot für die bevorstehenden Testspiele gegen Deutschland und Norwegen bekannt.

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