Lugano – St.Gallen 1:1 Credit Suisse Super League // 32. Runde // Saison 24/25 13.04.2025

Während eines Trainings in Lugano kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Renato Steffen und Antonios Papadopoulos. Der Aargauer erlitt dabei eine Mikrofraktur an der linken Hand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Lugano-Training verletzte sich Renato Steffen an der linken Hand, nachdem er mit seinem Teamkollegen Antonios Papadopoulos aneinandergeraten war.

Trotz des Vorfalls der beiden Spieler nahmen beide Spieler am folgenden Spiel gegen St. Gallen teil. Mehr anzeigen

Gemäss «RSI» gerieten Renato Steffen und Antonios Papadopoulos am Ende der Trainingseinheit vom vergangenen Donnerstag aneinander.

Der Streit zwischen den beiden Lugano-Spielern, der mit heftigen Beleidigungen begann, artete schnell in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Das rechtzeitige Eingreifen von Trainer Mattia Croci-Torti verhinderte, dass die Situation noch schlimmer wurde. Er trennte die beiden Spieler und beruhigte die beiden Streithähne.

Steffen verletzt sich an der Hand

Bei dem Vorfall erlitt Steffen gar eine Mikrofraktur an der Hand, weshalb er gegen St. Gallen mit einem auffälligen Verband auf dem Spielfeld erschien.

Beide beteiligten Spieler standen trotz des Vorfalls am Sonntag in der Startelf. Klar ist: Die Stimmung im Tessin war sicher schon besser. Der für viele Experten als Meisterschaftskandidat gehandelte Klub holte in der Liga nur 11 Punkte aus den vergangenen 11 Partien – das unterbietet in diesem Zeitraum einzig der FC Sion (10 Punkte).

Die Vereinsleitung, die von den «RSI» kontaktiert wurde, teilte mit, dass sie die Angelegenheit intern geklärt und beschlossen habe, keine weiteren Details zu veröffentlichen. Der Klub betonte, dass die Situation zwischen den Spielern geklärt sei.