Stehen Meyer und Jashari beim FCL vor dem Absprung? Verlassen Max Meyer und Ardon Jashari den FC Luzern schon im Winter? Die Gerüchte werden am Sonntag noch heisser, als FCL-Coach Mario Frick Meyer aus der Startelf nimmt und auch über Jasharis Zukunft spricht. 11.12.2023

Verlassen Max Meyer und Ardon Jashari den FC Luzern schon im Winter? Die Gerüchte werden am Sonntag noch heisser, als FCL-Coach Mario Frick Meyer aus der Startelf nimmt und auch über Jasharis Zukunft spricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor der Winterpause kommen neue Gerüchte um Max Meyer und Ardon Jashari auf. Verlassen die beiden Top-Spieler den FC Luzern schon im Winter?

Meyer soll von einer Bundesliga-Rückkehr träumen. Und an Jashari sollen mehrere ausländische Klubs dran sein, heisst es. Das Winter-Transferfenster öffnet im Januar.

Luzern-Trainer Mario Frick spricht im Interview mit blue Sport über die Situationen von Meyer und Jashari. Mehr anzeigen

«Ex-Schalke-Spieler Max Meyer träumt von einer Rückkehr in die Bundesliga», schrieb der deutsche TV-Sender Sky vor einer auf seiner Website. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg würde der 28-jährige Deutsche, der auch viermal für die DFB-Elf auflief, nur allzu gerne wieder in seiner Heimat spielen.

Meyers Vertrag in Luzern läuft im Sommer aus. Der FCL würde mit dem Offensivmann gerne verlängern, das bestätigt Trainer Mario Frick am Sonntag vor dem Spiel gegen den FCZ (1:1) im Interview mit blue Sport: «Der Vertrag liegt vor, aber er hat noch nicht unterschrieben.»

Die Zeit drängt für die Innerschweizer. Will Meyer nicht verlängern, droht im Sommer ein ablösefreier Abgang. Dann würde der FCL den Edeltechniker wohl lieber noch im Winter verkaufen. «Transfermarkt» schätzt Meyers Marktwert auf 3 Millionen Euro. Erst zweimal hat Luzern so viel Geld bei einem Spielerverkauf eingenommen: Bei den Nati-Spielern Ruben Vargas (4 Mio. Euro) und Remo Freuler (3,45 Mio.).

Verlängern oder verkaufen – oder der Super-GAU im Sommer

«Wenn sie noch Geld wollen, wäre der Winter schon prädestiniert dafür, ihn jetzt abzugeben», sagt blue Sport Experte Timm Klose. Bei Meyer sei die Situation ohnehin speziell, so Klose weiter: «Er war Captain, dann wurde ihm die Binde plötzlich wieder weggenommen. Ich weiss nicht, wie viel das in seinem Kopf eine Rolle spielt, aber es ist sicher präsent bei ihm.»

Max Meyer und Ardon Jashari – wie lange spielen sie noch beim FC Luzern? Keystone

Am Sonntag in Zürich fehlt Fixstarter Meyer überraschend in der FCL-Startelf. Plant Mario Frick etwa schon ohne seinen Spielmacher? «Das hat nichts mit seiner Vertragssituation zu tun», versichert der Coach bei blue Sport und erklärt den Entscheid mit taktischen Gründen: «In Spielen gegen physisch starke Gegner wie Zürich, YB oder St.Gallen hat er Mühe. Mannschaften, die eins gegen eins spielen übers ganze Feld – das mag er nicht.»

Jashari bei West Ham und Villarreal auf dem Zettel

Gerüchte gibt es auch um den anderen FCL-Regisseur Ardon Jashari. Nach dem Transferwirbel im letzten Sommer gibt es auch jetzt wieder Gerüchte um den 21-Jährigen. Laut der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport» sind West Ham und Villarreal an Jashari dran. Im Sommer soll er ausserdem bei Serie-A-Klub Bologna ein heisses Thema gewesen sein.

Jasharis Vertrag läuft noch bis 2026. Was ist dran an den neusten Gerüchten? «Wir wissen, dass Ardon sehr begehrt sein wird, ganz klar. Er hat eine grosse Zukunft vor sich», sagt Frick. Der Fokus liege nun aber voll auf dem Schlussspurt vor der Winterpause. «Wir hoffen, dass er uns noch zu zwei Siegen schiesst.»

Mit dem Sieg im ersten dieser zwei Spiele hat es nicht geklappt. Immerhin holte Luzern in Zürich aber einen Punkt. Im abschliessenden Spiel der Hinrunde empfängt Luzern am Sonntag den FC Basel. Möglich, dass es zumindest für einen der beiden FCL-Stars Meyer und Jashari das letzte Spiel im Luzern-Trikot sein wird.