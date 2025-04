Fabio Celestini ist beim FC Basel auf Kurs – oder doch nicht? Keystone

Der FC Basel hat gute Chancen auf den Gewinn des Doubles, trotzdem reissen die Gerüchte um einen bevorstehenden Trainerwechsel nicht ab. Steht Fabio Celestini in Basel vor dem Aus?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabio Celestini hat den FC Basel vom Tabellenende an die Spitze geführt. Nun hat der FCB gute Chancen auf das Double. Gerüchte um einen bevorstehenden Trainerwechsel gibt es dennoch.

Medienberichten zufolge soll das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem Coach mehr als nur angeknackst sein.

Celestini wehrt sich und spricht von Falschinformationen. Am Sonntag will er mit dem FCB gegen Lugano die Leaderposition verteidigen. Mehr anzeigen

Als Fabio Celestini im Oktober 2023 in Basel übernahm, stand der FCB am Tabellenende der Super League. Jetzt, anderthalb Jahre später, stehen die Bebbi an der Tabellenspitze – und stehen im Cup-Halbfinal. Basel hat also gute Chancen, erstmals seit 2019 wieder einen Titel zu holen. Vielleicht sogar zwei.

Trotzdem machen nicht zum ersten Mal Gerüchte die Runde, wonach Celestini den Verein schon sehr bald verlassen könnte. «Trotz Leaderposition wackelt Trainer Fabio Celestini gewaltig», schreibt der «Blick». Es «deutet alles darauf hin, dass für den Trainer spätestens Ende Saison Schluss ist», ist auch in der «Basler Zeitung» zu lesen.

Offenbar wurde die Personalie Celestini in Basel zuletzt «intensiv diskutiert», schreiben die Zeitungen. Das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem Coach soll mehr als nur angeknackst sein, heisst es. Celestinis Vertrag läuft bis 2026, spätestens nach dieser Saison soll es aber zur Trennung kommen, tendieren die Medien. Sowohl der «Blick» als auch die «Basler Zeitung» schliessen nicht aus, dass es sogar noch im Saison-Endspurt zu einem Trainerwechsel kommen könnte.

Celestini wehrt sich und spricht von Falschinformation

Und was sagt der FCB zu den Gerüchten? «Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainers», sagte Sportchef Daniel Stucki nach dem 2:1-Sieg gegen GC am Donnerstag dem SRF. In der Sport-Kommission würde es aber immer wieder Gespräche geben, in denen es auch um den Trainer gehe. «Intern wissen wir, dass wir keine emotionalen Entscheide treffen wollen und alles sehr gut prüfen, bevor wir etwas machen», so Stucki.

Celestini selbst will von einem angeschlagenen Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft nichts wissen. «Die Information ist falsch», sagte der 49-Jährige an der Pressekonferenz nach dem GC-Spiel. «Wir sind unglaublich zusammen, sonst kannst du nicht Erster sein.»

Klar ist: Mit jedem weiteren Sieg und jedem weiteren Schritt zum Titel wird auch die Position des Trainers gestärkt. Ob der FCB auch nach diesem Spieltag Erster sein wird, zeigt sich am Sonntag. Dann kommt es in Basel zum Spitzenspiel gegen Lugano. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

FC Basel 1893 - FC Lugano So 06.04. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Lugano Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 3h 35min 52sek