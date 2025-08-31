Montandon: «Die Präsenz nimmst du als Trainer wahr» 30.08.2025

Beim Spiel des FC Zürich auf der Winterthurer Schützenwiese nehmen Sportchef Milos Malenovic und Präsident Ancillo Canepa auf der Spielerbank Platz. Ein Zeichen, dass der Trainer unter besonderer Beobachtung steht?

«Ich weiss nicht, was der Trainer für ein Gefühl hat, wenn er weiss, dass er immer den Präsidenten und den Sportchef im Nacken hat», sagt Philippe Montandon im blue Sport Studio.

Trainer Mitchell van der Gaag findet es keine grosse Sache: «Es ist mehr für die anderen, die in der Liga involviert sind.» Mehr anzeigen

Es ist noch früh in der Super-League-Saison, doch der neue FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag scheint bereits unter Druck zu stehen. So könnte die Anwesenheit des Sportchefs Milos Malenovic und des Präsidenten Ancillo Canepa auf der Spielerbank des FCZ im Spiel gegen Winterthur interpretiert werden.

Dabei sprach die Führungsetage vor der neuen Saison noch davon, das zu unterlassen und dem Trainer die sportliche Führung zu überlassen. Dies, nachdem in der letzten Meisterschaft der Sportchef anstatt der damalige Coach Ricardo Moniz auf der Bank taktische Anweisungen gab.

«Es ist eine Frage des Vertrauens»

Eine Woche nach der 0:4-Heimklatsche gegen Aufsteiger Thun sass nun sowohl der Sportchef als auch der Präsident auf der Spielerbank. Welchen Einfluss hat das auf Trainer van der Gaag?

«Ich weiss nicht, was der Trainer für ein Gefühl hat, wenn er weiss, dass er immer den Präsidenten und den Sportchef im Nacken hat», sagt Philippe Montandon im blue Sport Studio. Es sei für den Trainer eine schwierige Situation und dessen Coaching könnte von der Präsenz der beiden beeinflusst werden.

Montandon habe in seiner langen Karriere nie erlebt, dass der Präsident auf der Spielerbank Platz nehme. «In Sion kennt man es mit Constantin. Er sitzt aber meistens auf der Tribüne. Er kommt vielleicht mal von der Tribüne runter und steht neben der Bank, aber nicht selbst auf der Bank.» Für ihn sei es eigenartig, dass der Präsident auf der Bank sitze. Das vermittle dem Trainer nicht das beste Gefühl.

Für blue Sport Experte Pascal Schürpf ist es auch eine Frage des Vertrauens. «Wenn man jemandem sagt: ‹Du bist unser Trainer, du schaust für das Team und wir geben dir das Vertrauen› und dann immer über die Schulter schaut, weiss ich nicht, ob die Vertrauensbasis ehrlich und gut ist.»

«Wir halten zusammen»

Und was meint der Betroffene selbst nach dem 3:1-Sieg in Winterthur? «Ich höre diese Frage sehr oft, bereits in meiner ersten Medienkonferenz», sagt van der Gaag mit einem Schmunzeln gegenüber blue Sport.

Es sei normal, dass während der Woche vieles passiert sei. Wenn der FCZ zu Hause 0:4 verliert, müsse etwas passieren. «Da laufen viele Gespräche. Man spricht mit dem Team, mit der Führung. Dann wird klar, dass wir zusammen halten müssen. Und genau das ist heute passiert.»

Für den Niederländer seien alle mitverantwortlich, was auf dem Platz passiere. «Ich verstehe die Fragen, das ist normal. Wir müssen es aber zusammen schaffen und müssen nach aussen zeigen, dass wir immer noch zusammenhalten.»

Auf die Frage, was passiert sei, dass Malenovic nun doch auf der Bank sitze, antwortet der 53-Jährige, dass gewisse Umstände zu Veränderungen führen können. «Für mich als Trainer ist es keine grosse Sache, es ist mehr für die anderen, die in der Liga involviert sind.»

Van der Gaag: «Jeder von uns ist verantwortlich» 30.08.2025

