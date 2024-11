Schällibaum: «Absolut unprofessionell» GC kassiert gegen den FC Luzern das 0:2 nach einem Penalty, den es nicht hätte geben dürfen. Trainer Marco Schällibaum spricht nach der Partie über den Fehlentscheid. 03.11.2024

Die Grasshoppers ärgern sich bei der 0:2-Pleite in Luzern über einen krassen Fehlentscheid. Kostet dieser am Ende sogar Marco Schällibaum den Job? Ein klares Bekenntnis zum Trainer gibt es von GC-Sportchef Stephan Schwarz zumindest nicht.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC verliert am Sonntag gegen den FC Luzern mit 0:2 und bleibt im fünften Spiel in Folge sieglos.

Trainer Marco Schällibaum gerät immer mehr unter Druck. Auf die Frage, ob er noch die richtige Person an der GC-Seitenlinie sei, antwortet er bei blue Sport: «Ich denke schon, ja.»

Und wie sieht es GC-Sportchef Stephan Schwarz? «Aktuell sieht es so aus», antwortet er auf die Frage, ob Schällibaum im nächsten Spiel noch GC-Trainer sei. Derweil gibt es schon Gerüchte um einen neuen Trainer. Mehr anzeigen

Nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, nur ein Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur – und nur noch ein Spiel bis zur nächsten Nati-Pause. Die Situation für GC-Trainer Marco Schällibaum wird nach der 0:2-Pleite in Luzern immer ungemütlicher.

VAR-Frust hin oder her, die Hoppers müssen sich «an der eigenen Nase nehmen», sagt Schällibaum nach dem Spiel zu blue Sport. «Wir waren wieder nicht fähig, ein Tor zu schiessen. Und dann kam dieser Fehlentscheid, der ein Genickbruch war.»

Der FCL stellte nach knapp einer Stunde auf 2:0, nachdem Schiedsrichter Johannes von Mandach nach VAR-Konsultation wegen eines vermeintlichen Handspiels auf Penalty für Luzern entschieden hatte. Auf den TV-Bildern ist aber kein Handspiel zu erkennen.

Nächste Woche noch da? Schällibaum: «Ich denke schon»

Letzte Saison noch als Held gefeiert, als er GC in extremis vor dem Abstieg bewahrte, steht der 62-jährige Coach nun mit dem Rücken zur Wand. Die Situation sei für ihn «nicht einfach», sagt Schällibaum. «Aber ich bin nicht die wichtigste Person in diesem Verein. Ich gebe alles und kämpfe, aber wir sind in einer bitteren Phase.»

Auf die Frage, ob er noch die richtige Person an der GC-Seitenlinie sei, antwortet Schällibaum: «Ich denke schon, ja. Wir machen einen guten Job, ich habe einen guten Staff und die Spieler ziehen voll mit. Uns fehlt momentan etwas das Glück.»

GC-Sportchef Stephan Schwarz sagte schon vor dem Spiel zu blue Sport, dass man «mit der Gesamtsituation sicher nicht zufrieden» sei. «Aber wir arbeiten gemeinsam dran, dass es weiter vorwärtsgeht.» Das habe das 1:1 unter der Woche gegen den FC Lugano gezeigt.

Gerüchte um Michael Wimmer

Trotzdem gibt es Gerüchte um einen möglichen Trainerwechsel bei den Zürchern. Von blue Sport wird Schwarz auf Michael Wimmer angesprochen, den er gut aus gemeinsamen Zeiten beim FC Augsburg kennt. «Wir kennen uns schon lange und schätzen uns. Es gibt immer Kontakt», erklärt der GC-Sportchef.

GC-Sportchef Schwarz: «Wir sind mit der Gesamtsituation unzufrieden» 03.11.2024

Wimmer wurde kürzlich in Zürich in einem Hotel gesichtet. Bloss ein Zufall? «Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiss, wo sich Michael Wimmer rumtreibt. Keine Ahnung», stellt Schwarz klar. Aktuell würden ihn ohnehin keine Namen interessieren, «weil unser Trainer Marco Schällibaum heisst».

90 Minuten und eine weitere Niederlage später wird Schwarz von Reportern gefragt, ob Schällibaum am nächsten Wochenende gegen den FC St. Gallen noch Trainer der Grasshoppers sei. Seine Antwort: «Aktuell sieht es so aus.»

Luzern – GC 2:0 Credit Suisse Super League // 13. Runde // Saison 24/25 03.11.2024

Abels: «Der grösste Witz meiner Karriere» (englisch) GC-Spieler Dirk Abels verursacht gegen Luzern einen Penalty, den es gar nicht hätte geben dürfen. Bei blue Sport nimmt der Verteidiger nach dem Spiel Stellung. 03.11.2024