Victor Ruiz spielt wieder in St.Gallen. FC St.Gallen

Der FC St.Gallen verstärkt sein Mittelfeld mit einem alten Bekannten: Victor Ruiz kehrt in die Ostschweiz zurück.

Wie der FCSG am Mittwochabend mitteilt, hat Victor Ruiz einen Vertrag bis Sommer 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Der spanische Mittelfeldspieler, der zuletzt bei Al-Fayha in Saudi-Arabien unter Vertrag stand, spielte bereits zwischen 2019 und 2022 in der Ostschweiz.

In dieser Zeit absolvierte er insgesamt 101 Meisterschafts- und 12 Cupspiele sowie eine Partie im Europacup. Seit Anfang Jahr war der 30-Jährige vereinslos.

«Wir standen schon länger mit Victor in Kontakt. Es war zu spüren, dass ihm der FC St.Gallen 1879 wirklich viel bedeutet. Wir holen mit ihm fussballerische Qualität und Charakter in unser Mittelfeld und freuen uns auf die zweite Zeit mit Victor», wird FCSG-Sportchef Roger Stilz in einer Medienmitteilung zitiert.

Ruiz wird für den FC St.Gallen mit der Nummer 30 auflaufen.