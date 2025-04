Showdown in der Super League! Am 33. Spieltag kämpfen der FC Zürich, St.Gallen und Lausanne im Fernduell um den letzten Platz in der Championship Group. In unserem Konferenz-Ticker verpasst du kein Tor.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Alle Spiele des 33. Spieltags in der Übersicht

live Konferenz Mo 21.04. 15:55 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ Konferenz Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen

Video-Ticker

Alle Partien auch als Einzelspiele bei blue Sport zu sehen

live BSC Young Boys - FC Zürich Mo 21.04. 15:55 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - FC Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen

live FC St.Gallen 1879 - FC Sion Mo 21.04. 15:55 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC St.Gallen 1879 - FC Sion Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen

live FC Lausanne-Sport - FC Lugano Mo 21.04. 15:55 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Lausanne-Sport - FC Lugano Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen