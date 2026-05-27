St.Gallen steht mit Hüppi – rudert das FCSG-Aktionariat heute tatsächlich zurück?

Bleibt Matthias Hüppi Präsident des FC St.Gallen? KEYSTONE

Beim FC St.Gallen tobt ein Machtkampf. Einflussreiche Kreise im Aktionariat wollen den Verwaltungsrat mit eigenen Leuten besetzen. Aber Präsident Matthias Hüppi und die Region St.Gallen wehren sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim FC St.Gallen eskaliert nach dem Cupsieg ein Machtkampf zwischen Teilen des Aktionariats und der Führung um Präsident Matthias Hüppi.

Hintergrund sind Pläne, den Verwaltungsrat umzubauen und mit aktionärsnahen Personen zu besetzen.

Hüppi macht den Konflikt öffentlich, worauf Fans und Politik geschlossen Stellung gegen den geplanten Kurswechsel beziehen.

Nun deutet vieles darauf hin, dass das Aktionariat zurückrudern könnte. Der Verein kommuniziert am Mittwoch ab 11.00 Uhr in einer Medienkonferenz. Mehr anzeigen

In St.Gallen herrscht seit dem Cupsieg am Sonntag das blanke Chaos. Zuerst auf den Strassen der Innenstadt, dann in der Führungsetage des FCSG und seit Dienstag werfen sie alle den Hut in den Ring: Kantonsregierung, Stadtrat, ja sogar die Schweizerische Volkspartei meldet sich zu Wort.

Der grosse Steitpunkt: Verlässt die Führung rund um FCSG-Präsident Matthias Hüppi den Verein?

1. Kapitel: Der stille Umsturz

Eigentlich läuft alles wie geschmiert beim FC St.Gallen. Volle Hütte, attraktiver Fussball, Fans und Buchhalter sind begeistert. Ein Vorzeigeverein der Extraklasse und was haben wir nicht alles gehört. Doch im Aktionariat könnten einige offenbar noch zufriedener sein. Bereits im Herbst wird mit Patrick Thoma ein Grossaktionär in den Verwaltungsrat eingesetzt. Die Gründe sind schwammig, es geht um «langfristige Risiken» und derlei Begriffe. Wie so oft dürften auch «Geld», «Erfolg» und «mehr» nicht sehr weit am Tor vorbeischiessen.

Präsident Matthias Hüppi schmeckt das nicht, das ist ein offenes Geheimnis. Seine Haltung ist klar: Aktionariat und Verwaltungsrat sollten nicht durchmischt werden. Doch es ist passiert. Und im März folgt dann der nächste Schritt. Mit Patrick Gründler und Benedikt Würth werden zwei Verwaltungsräte intern informiert, dass sie nicht mehr erwünscht seien.

Aber das Gremium hält zusammen. Mit der Ausnahme von Thoma will man geschlossen zurücktreten. Jedoch nicht ohne Kampf. Und diesen trägt Hüppi, wie der Medienkenner, der er ist, während des grössten Moments seiner Amtszeit an die Öffentlichkeit, dem Cupsieg am Sonntag in Bern.

2. Kapitel: Eine Region probt den Aufstand

«Es gibt aktuell Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden. Es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase dieses Clubs nicht alle hinter uns stehen», sagt Hüppi ins SRF-Mikrofon. Offenbar kursieren diese Informationen zu dem Zeitpunkt bereits im Umfeld der Fanszene. Die Kurve präsentiert ein Banner zur Unterstützung des aktuellen Verwaltungsrats und spricht sich auch in einer Stellungnahme kompromisslos für Hüppi und Co. aus.

FCSG-Präsident Matthias Hüppi feiert am Sonntag in Bern den historischen Cupsieg. KEYSTONE

In der Ostschweizer Sommerhitze wird eine Protest-Lawine losgetreten. Das «St. Galler Tagblatt» proklamiert den «Putsch», offenbart rasch, dass ein umfassender Umbau des Verwaltungsrats geplant ist. Die Nachfolger der Hüppi-Getreuen stehen bereits fest. Am Dienstag wird auch der Rücktritt des Präsidenten in den Raum gestellt. Sein Ersatz: Stefan Kölliker, ein ehemaliger Regierungsrat. In einem «letzten Rettungsversuch» mache sich der Hüppi daran, das Aktionariat von einem Kurswechsel zu überzeugen, schreibt die Zeitung.

Als die Ausmasse der Personalrochaden an die Öffentlichkeit durchsickern, probt die Ostschweiz den Aufstand – Aktionärsrechte hin oder her. In einer Online-Petition finden sich binnen weniger Zeigerumdrehungen mehrere zehntausend Unterschriften, die Kommentarspalten zahlreicher Plattformen brennen und selbst die Politik schaltet sich ein. Kantonsregierung und Stadtrat warnen in Communiqués vor einem Kurswechsel. Die SVP, mit der zahlreiche der «Putschisten» in Verbindung stehen, sieht sich gezwungen, in einer öffentlichen Stellungnahme auf Distanz zu gehen.

Und dann kippt die Stimmung. Gemäss «Tagblatt» sollen einzelne Beteiligte wegen massiver Anfeindungen zeitweise Polizeischutz erhalten haben. Die Sache droht aus dem Ruder zu laufen. Letztendlich veröffentlicht der FCSG eine Medienmitteilung und lädt zur grossen Pressekonferenz am Mittwoch.

3. Kapitel: Der gescheiterte Putsch?

Dort soll nun alles geklärt werden. Man arbeite gemeinsam mit dem Aktionariat unter Hochdruck an einer «tragfähigen und guten Lösung», liess sich Hüppi am Dienstagabend vom Verein zitieren. «Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können.»

Es scheint, als wäre sein «letzter Rettungsversuch» von Erfolg gekrönt, der Kampf gewonnen. Beim «St. Galler Tagblatt» geht man davon aus. Zumal dem Vernehmen nach unter den Grossaktionären ohnehin Uneinigkeit geherrscht haben soll.

Ob das Aktionariat tatsächlich zurückrudert, dürfte ab 11.00 Uhr bekannt sein.

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