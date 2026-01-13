  1. Privatkunden
Vertrag bis 2028 St.Gallen verlängert offenbar mit Trainer Enrico Maassen

Tobias Benz

13.1.2026

Unter Enrico Maassen spielt der FC St.Gallen in dieser Saison gross auf.
Unter Enrico Maassen spielt der FC St.Gallen in dieser Saison gross auf.
KEYSTONE

Gemäss dem deutschen Transfer-Experten Florian Plettenberg hat St.Gallen-Trainer Enrico Maassen seinen Vertrag in der Ostschweiz um ein Jahr verlängert.

Redaktion blue Sport

13.01.2026, 09:00

13.01.2026, 09:12

Das schreibt der Sky-Journalist auf der Plattform X. Demnach seien die Verantwortlichen beim FCSG mit der Arbeit des 41-Jährigen «extrem zufrieden». Eine Bestätigung des Vereins gibt es bislang nicht.

Verwunderlich wäre eine Verlängerung aber keinesfalls, die St.Galler befinden sich nach einer hervorragenden ersten Saisonhälfte auf Platz zwei, nur drei Punkte hinter Leader Thun und damit voll im Titelrennen.

Maassens Vertrag war zuvor bis 2027 gültig gewesen. Der Deutsche stiess im Juli 2024 als Nachfolger von Peter Zeidler zum FCSG.

