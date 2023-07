Lausanne-Sport vs. GC

Aufsteiger Lausanne-Sport hat in der Startrunde Meister YB alles abverlangt und am Ende aufgrund eines umstrittenen Elfmeters tief in der Nachspielzeit 1:2 verloren. Mehr dazu hier. GC unterlag zuhause Vizemeister Servette 1:3 (Matchbericht mit Video-Highlights).