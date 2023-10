Team der Runde nach zehn Spieltagen. blue Sport

blue Sport kürt die elf besten Spieler des zehnten Spieltags. Der FC Zürich stellt die meisten Spieler, Aufsteiger Lausanne hat einen Akteur mit dabei.

Tor

FC Zürich Yanick Brecher

Ein sicherer Rückhalt beim dritten Zürcher Sieg in Folge. Bei den beiden Gegentreffern gegen Winterthur ist Brecher machtlos, bei weiteren Paraden aber ein souveräner Schlussmann.

Abwehr

FC Zürich Lindrit Kamberi

Kamberi überzeugt beim 3:2-Sieg über Winterthur mit unbändigem Einsatz und hervorragenden Tacklings.

Young Boys Ulisses Garcia

Massgeblich am 3:0-Erfolg seiner Young Boys gegen Basel beteiligt. Der Aussenverteidiger kann nicht nur Tore auflegen, sondern sie auch selbst erzielen. Trifft herrlich in einer eigentlich guten Phase des FCB zum wegweisenden 2:0.

YB – Basel 3:0 Credit Suisse Super League, 10. Runde, Saison 23/24 08.10.2023

FC St. Gallen Albert Vallci

Verteidigt souverän und hält die Zügel der St.Galler Abwehrkette in den Händen. Markiert zudem das 2:0 für die Ostschweizer. Für Innenverteidiger Vallci ist es bereits der dritte Saisontreffer.

Mittelfeld

FC Zürich Antonio Marchesano

Erst auf die zweite Halbzeit eingewechselt, leitet Marchesano das Zürcher Offensivspiel. Er hat viel Pech bei seinem knappen Offside zum vermeintlichen 2:0. Ein belebendes Element.

FC Zürich Nikola Boranijasevic

Sorgt für mächtig Betrieb vor dem Kasten der Winterthurer. Markiert nach zwei Minuten bereits die Zürcher Führung und macht mit seiner Power auf sich aufmerksam.

Lausanne Sport Antoine Bernede

Ist das aktivste Element im Lausanner Angriffsspiel. Das FCL-Mittelfeld kann ihn vor allem nach der Pause nicht mehr bändigen.

Lausanne-Sport – Luzern 3:1 Credit Suisse Super League, 10. Runde, Saison 23/24 08.10.2023

FC St.Gallen Christian Witzig

Christian Witzig ist in Form und bestätigt diese auch beim Spiel gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy. Er eroberte Bälle zurück und bereitete Chancen sowie zwei Tore vor.

FC St.Gallen Mihailo Stevanovic

Stevanovic schaut zu Beginn von der Bank aus zu, wird in der 72. Minute eingewechselt und schlägt voll ein. Erst leitet er mit seinem Traumpass in die Tiefe zu FCSG-Stürmer Geubbels in der Nachspielzeit das 3:0 ein, ehe er kurz vor Schlusspfiff noch das 4:0 markiert.

St.Gallen – Stade-Lausanne 4:0 Credit Suisse Super League, 10. Runde, Saison 23/24 07.10.2023

Angriff

Young Boys Jean-Pierre Nsame

Bekommt die Chance von Wicky und nutzt sie. Fünfter Saisontreffer, davon waren drei jeweils das wichtige 1:0.

3. Minute: YB mit dem Blitzstart und Nsame mit dem 1:0 08.10.2023

Grasshoppers Awer Mabil

Trifft bei seinem Startelfdebüt gleich doppelt. Er bringt Frische, Dynamik und Unbeschwertheit rein – und die Hoppers feiern nach sechs Spielen ohne Sieg wieder einen Vollerfolg (3:0 gegen Yverdon).