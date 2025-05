Stimmen zum Yverdon-Abstieg «Die Mannschaft hatte die Qualität, in der Super League zu bleiben»

Marchesano: «Es ist ein trauriger Tag in Yverdon» 22.05.2025

Yverdon Sport muss in die Challenge League runter. Am letzten Spieltag reichte auch ein 3:2-Erfolg gegen den FC Zürich nicht. Nach dem Abstieg finden die Waadtländer Akteure nur sehr schwer Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yverdon Sport steigt trotz eines 3:2-Siegs gegen den FC Zürich am letzten Spieltag aus der Super League ab.

Die Spieler Antonio Marchesano, Varol Tasar und Christian Marques zeigen sich tief enttäuscht über den Ausgang der Saison. Mehr anzeigen

Der gesperrte Spielmacher Antonio Marchesano meint nach dem Abstieg bei blue Sport: «Es ist für Yverdon ein sehr trauriger Tag. Die Mannschaft hatte die Qualität, in der Super League zu bleiben. Wir haben den Sieg geholt, aber die Meisterschaft hat sich nicht heute entschieden. Ich weiss nicht, wie es persönlich weitergeht. Ich muss viele Sachen überlegen. Aber ich fühle mich hier wohl.»

Varol Tasar verpasste die letzten drei Spiele verletzungsbedingt: «Für mich ist es doppelt traurig. Ich bin jetzt länger out und abgestiegen.» Für ihn war das 2:2 letzte Woche gegen Winterthur entscheidend: «Da war es schon zu neunzig Prozent klar. Wenn man in der 96. Minute so einen Penalty kassiert ... dann ist es schwierig. Du musst gewinnen, die anderen müssen verlieren oder Unentschieden spielen. Da kannst du einfach nur hoffen. Wir haben einfach zu viele Punkte liegen lassen in der letzten Phase.» Der 28-Jährige betont: «Wir müssen den Kopf hochhalten – das Leben geht weiter.»

Tasar: «Es ist traurig, aber das Leben geht weiter» 22.05.2025

Christian Marques findet «keine Wörter». Der 22-Jährige hält fest, man habe das Beste gegeben: «Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben gewonnen und die drei Punkte geholt. Die anderen zwei haben es halt auch gemacht.»

Auf seine persönliche Situation angesprochen meint er: «Mein Vertrag läuft im Sommer aus, das wissen viele Leute. Den Rest will ich nicht sagen, das werden wir intern anschauen. Mal schauen, was nächste Saison passiert.»

Marques: «Ich habe im Moment keine Worte» 22.05.2025