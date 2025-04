Wechsel zum FCZ? Abrashi: «Du kannst mir alles Geld der Welt geben» 10.04.2025

Freiburgs Kult-Trainer schwärmt in einer Video-Botschaft von der ersten Begegnung mit Amir Abrashi. Auch Admir Mehmedi und Roman Kilchsperger zeigen sich danach im Fussball-Talk Heimspiel emotional.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemaligen Freiburg-Profis Amir Abrashi und Admir Mehmedi sind gemeinsam mit GC-Fan Roman Kilchsperger zu Gast im Fussball-Talk Heimspiel.

In einer Video-Botschaft schwärmt der frühere Freiburg-Coach Christian Streich von Abrashi. Der heutige Hoppers-Captain hat den Kult-Trainer bei ihrem ersten Treffen tief beeindruckt. Mehr anzeigen

Anfang Januar 2012 wurde in Freiburg aus dem Co-Trainer Christian Streich der Chef-Coach. Und der bis dato in der Öffentlichkeit weitgehendst unbekannte Mann, der zuvor im Verein 17 Jahre lang erfolgreich Nachwuchsauswahlen trainierte, begeisterte mit seiner erfrischenden und charmanten Art ab Tag 1 in der Bundesliga. Nach dreieinhalb Jahren voller Euphorie mussten die Breisgauer jedoch den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Bei der Mission Wiederaufstieg sollte Amir Abrashi helfen. Der Mittelfeld-Kämpfer war nach fünf Jahren und über 150 Wettbewerbsspielen für GC bereit für eine neue Herausforderung. Im Fussball-Talk Heimspiel erinnert sich Streich in einer Video-Botschaft an die erste Begegnung mit dem damals 25-Jährigen.

Selbst Mehmedi kriegt Gänsehaut

«Lieber Amir, weisst du noch damals – am Samstag sind wir in Hannover abgestiegen. Du warst noch nicht bei uns und ich durfte dich am anderen Tag zum Gespräch treffen. Ich war sehr, sehr geknickt und sehr, sehr traurig.»

«Als wir uns auf dem Rastplatz in der Schweiz getroffen hatten – wir sind hinterher in die Ferien gefahren – hast du mich so aufgebaut und nach dem Gespräch gesagt: ‹Trainer, jetzt fahre ich gleich nach Freiburg und unterschreibe den Vertrag›. Und als ich aus der Raststätte raus bin, ist die Sonne wieder aufgegangen», erzählt Streich mit seinem unverkennbaren badischen Akzent.

Streich betont: «Das werde ich dir nie vergessen. Und genau so war es dann hinterher mit dir, Amir. Als du bei uns gespielt hast. Du hast gekämpft, du hast gespielt, du hast dich eingesetzt. Das war ein Erlebnis. Das war für mich ... wie soll ich sagen – eindrücklich. Es hat sich in mir eingebrannt.»

Admir Mehmedi, der im Vorfeld bei Streich kräftig für seinen Jugendfreund weibelte, (er selbst wechselte nach dem Abstieg von Freiburg zu Bayer Leverkusen) gesteht nach der Geschichte: «Selbst ich habe Gänsehaut.»

Abrashi: «Herr Streich kam völlig kaputt in die Raststätte»

Abrashi kann sich noch genau an die Szene erinnern: «Herr Streich kam völlig kaputt in die «My-Stop»-Raststätte in Affoltern am Albis. Ich war aufgeregt und gespannt, wie er drauf ist. Es war dann ein super Gespräch.»

Streichs damalige Freundin und heutige Frau sei auch mit dem Sohn beim Treffen dabei gewesen und habe ihm im Nachhinein erzählt, wie sie ihrem Partner gesagt habe, sie wisse nicht, wie Abrashi Fussball spiele, aber den müsse er nehmen, weil er so Energie gebe, erzählt Abrashi seine spezielle Transfer-Geschichte.

Kilchsperger kann den Aussagen von Streich nur zustimmen: «Du bist ein Erlebnis, wenn man dich erlebt, mit deiner ganzen Energie und Begeisterung. Das ist einfach ansteckend.» Er könne sich genau vorstellen, wie sich die Szene in dieser Autobahnraste abgespielt habe, so der GC-Edelfan. Kilchsperger ist sich deshalb sicher: «Wahrscheinlich finden selbst Zürich-Fans das eigentlich noch einen guten Typ.››

Heimspiel: Die ganze Sendung

Amir Abrashi – Kämpfer, Leader, Kultfigur Hoppers-Captain Amir Abrashi hält seinem Club die Treue – in guten wie in schlechten Zeiten. Mit Jugendfreund und Ex-FCZ-ler Admir Mehmedi, GC-Fan Roman Kilchsperger und Stefan Eggli spricht er über seine Karriere und die schwierige Situation bei GC. 10.04.2025

