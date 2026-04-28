Verlässt den FC Basel per Ende Saison trotz weiterlaufendem Vertrag auf eigenen Wunsch: Sportchef Daniel Stucki. sda

Die Ära von Daniel Stucki beim FC Basel endet per Ende Saison. Im Netz reagieren die Fans auf den Abschied des Sportdirektors mit unterschiedlichen Meinungen.

Moritz Meister Moritz Meister

Nach insgesamt sechs Jahren verlässt Daniel Stucki den FC Basel auf eigenen Wunsch zum Saisonende. Dies teilten die Basler in einer Pressemitteilung mit. Die Reaktionen der Fans im Netz auf den Abgang des Sportdirektors fallen gemischt aus.

«Du bist mitverantwortlich für den Double-Gewinn»

Viele Fans zeigen sich in den sozialen Medien dankbar gegenüber dem, was Stucki in seiner Zeit beim FCB geleistet hat: «Danke für alles, du bist mitverantwortlich für den Double-Gewinn und das werden wir nie vergessen. Die Art und Weise, wie das viele Leute gerade vergessen, ist sehr respektlos.» Und: «Danke für den unvergesslichen Meistertitel letztes Jahr.» Oder: «Viele vergessen wohl sehr schnell – danke Dani.»

«Beste Nachricht der ganzen Saison»

Es gibt aber auch viele Anhänger, die mit der Arbeit Stuckis nicht zufrieden scheinen und seinen Abgang gar begrüssen. So kommentiert ein User den Abgang mit folgenden Worten: «Die beste Nachricht der ganzen Saison.»

Mit seiner Kritik am Sportdirektor steht er nicht alleine da, viele der Basler-Fans blasen ins selbe Horn. «Endlich» ist ein Wort, welches in den Kommentarspalten der Social-Media-Kanäle des FC Basels derzeit unzählige Male zu lesen ist. Viele scheinen sich einen Abgang Stuckis bereits früher gewünscht zu haben.

Einige User gehen sogar noch weiter und fordern nun auch den Rücktritt von David Degen: «Bitte Degen auch grad.» Oder des Cheftrainers: «Lichtsteiner am besten auch grad noch.» Mit Peter Zeidler wird sogar schon ein Nachfolger für den Basler Trainerposten vorgeschlagen.

Klar ist: Die Basler-Fanszene zeigt sich über die Nachricht des Abgangs von Stucki gespalten. Der Fussball ist und bleibt ein schnelllebiges Geschäft und die Erfolge von gestern sind schnell wieder vergessen.

Mehr Fan-Reaktionen zum Stucki-Abschied

Dr Lichtsteiner wär mir persönlich lieber gsi, aber was noni isch, kann jo no wärde… #rotblaulive #uffruume — Angi (@Alegna2Ernst) April 28, 2026

Lichtsteiner sofort entlassen — Schmid Hans (@hschmid51) April 28, 2026

Bitteri pille. Ära Dege chunnt langsam zum end. Gseh schwarz für nöggscht saison. — Samuel (@DonTie547714935) April 28, 2026

Sehr schaad. Dangge stucki — Chris (@Chris21864130) April 28, 2026

Dangge für alles Stucki!❤️💙 — ;) (@wassoells) April 28, 2026

Bi allem Galgehumor (au vo mir) schiine doch e paar z vergässe das mr s Double au dank em Dani gholt hän. Insta-Kommentär sind bezeichned drfür. Verwöhnti Goofe. #rotblaulive — Ha kei Bock meh. (@xcrookedxedgex) April 28, 2026

Stucki weg, dass heisst nicht nur beinahe ein neues Kader ab Sommer sondern auch eine neue - und für die Kaderzusammenstellung verantwortliche - Person ab Sommer. Eine Chance welche sicher auch Risiken birgt aber wenn man jetzt gut arbeitet, kanns gut kommen #rotblaulive — Dr Bärner Bebbi (@DrBaernerBebbi) April 28, 2026