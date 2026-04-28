  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gemischte Reaktionen im Netz Stuckis Abgang spaltet die FCB-Fans: «Viele vergessen wohl sehr schnell»

Moritz Meister

28.4.2026

Verlässt den FC Basel per Ende Saison trotz weiterlaufendem Vertrag auf eigenen Wunsch: Sportchef Daniel Stucki.
Verlässt den FC Basel per Ende Saison trotz weiterlaufendem Vertrag auf eigenen Wunsch: Sportchef Daniel Stucki.
sda

Die Ära von Daniel Stucki beim FC Basel endet per Ende Saison. Im Netz reagieren die Fans auf den Abschied des Sportdirektors mit unterschiedlichen Meinungen.

Moritz Meister

28.04.2026, 17:42

28.04.2026, 18:10

Nach insgesamt sechs Jahren verlässt Daniel Stucki den FC Basel auf eigenen Wunsch zum Saisonende. Dies teilten die Basler in einer Pressemitteilung mit. Die Reaktionen der Fans im Netz auf den Abgang des Sportdirektors fallen gemischt aus.

«Du bist mitverantwortlich für den Double-Gewinn»

Viele Fans zeigen sich in den sozialen Medien dankbar gegenüber dem, was Stucki in seiner Zeit beim FCB geleistet hat: «Danke für alles, du bist mitverantwortlich für den Double-Gewinn und das werden wir nie vergessen. Die Art und Weise, wie das viele Leute gerade vergessen, ist sehr respektlos.» Und: «Danke für den unvergesslichen Meistertitel letztes Jahr.» Oder: «Viele vergessen wohl sehr schnell – danke Dani.»

«Der Moment ist gekommen». Sportchef Daniel Stucki verlässt den FC Basel Ende Saison

«Der Moment ist gekommen»Sportchef Daniel Stucki verlässt den FC Basel Ende Saison

«Beste Nachricht der ganzen Saison»

Es gibt aber auch viele Anhänger, die mit der Arbeit Stuckis nicht zufrieden scheinen und seinen Abgang gar begrüssen. So kommentiert ein User den Abgang mit folgenden Worten: «Die beste Nachricht der ganzen Saison.»

Mit seiner Kritik am Sportdirektor steht er nicht alleine da, viele der Basler-Fans blasen ins selbe Horn. «Endlich» ist ein Wort, welches in den Kommentarspalten der Social-Media-Kanäle des FC Basels derzeit unzählige Male zu lesen ist. Viele scheinen sich einen Abgang Stuckis bereits früher gewünscht zu haben.

Einige User gehen sogar noch weiter und fordern nun auch den Rücktritt von David Degen: «Bitte Degen auch grad.» Oder des Cheftrainers: «Lichtsteiner am besten auch grad noch.» Mit Peter Zeidler wird sogar schon ein Nachfolger für den Basler Trainerposten vorgeschlagen.

Klar ist: Die Basler-Fanszene zeigt sich über die Nachricht des Abgangs von Stucki gespalten. Der Fussball ist und bleibt ein schnelllebiges Geschäft und die Erfolge von gestern sind schnell wieder vergessen.

Mehr Fan-Reaktionen zum Stucki-Abschied

Meistgelesen

Letzte Vorbereitungen − Wasser abpumpen +++ Tierärztin spricht Klartext
Polizei findet menschliche Überreste und verhaftet Mann (50)
Was der Opec-Schock für dich bedeutet – und warum sich Trump freut
Was König Charles bei Donald Trump wirklich erreichen will
«Ich war Mama, Mentaltrainerin und Vertraute für die Athleten und ihre Trainer»

Mehr Super League

Nach Fan-Protesten. Eigentümer reagieren: «Wir sind offen für einen Verkauf von GC»

Nach Fan-ProtestenEigentümer reagieren: «Wir sind offen für einen Verkauf von GC»

Sechs Chancen und eine Finalissima. Wann Thun jetzt Meister werden kann – und wie sie es noch verspielen könnten

Sechs Chancen und eine FinalissimaWann Thun jetzt Meister werden kann – und wie sie es noch verspielen könnten

FCB-Boss privat im Glück. Baby-News bei David Degen

FCB-Boss privat im GlückBaby-News bei David Degen

Fussball Videos

Kompany: «Wir sind hier, weil wir den Titel wollen»

Kompany: «Wir sind hier, weil wir den Titel wollen»

28.04.2026

Kommentator Marko Vucur mit seiner Einschätzung zum Halbfinal-Kracher aus Paris

Kommentator Marko Vucur mit seiner Einschätzung zum Halbfinal-Kracher aus Paris

28.04.2026

Eklat in Spanien: Brutalo-Attacke von Saragossa-Goalie

Eklat in Spanien: Brutalo-Attacke von Saragossa-Goalie

Brutale Attacke in der zweiten spanischen Liga. Argentiniens Ex-Nationalspieler Esteban Andrada von Real Saragossa geht nach einem Platzverweise auf Huesca-Spieler Jorge Pulido los und haut ihn um.

27.04.2026

Kompany: «Wir sind hier, weil wir den Titel wollen»

Kompany: «Wir sind hier, weil wir den Titel wollen»

Kommentator Marko Vucur mit seiner Einschätzung zum Halbfinal-Kracher aus Paris

Kommentator Marko Vucur mit seiner Einschätzung zum Halbfinal-Kracher aus Paris

Eklat in Spanien: Brutalo-Attacke von Saragossa-Goalie

Eklat in Spanien: Brutalo-Attacke von Saragossa-Goalie

Mehr Videos