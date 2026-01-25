  1. Privatkunden
Angezählter FCB-Trainer «Stucki hat Magnin schon die Beine abgesägt» – doch dann kommt Shaqiri

Patrick Lämmle

25.1.2026

Magnin: «Wenn man das ganze Spiel anschaut, ist der Sieg verdient»

Magnin: «Wenn man das ganze Spiel anschaut, ist der Sieg verdient»

25.01.2026

Xherdan Shaqiri ist nach dem Basler 4:3-Sieg im Klassiker auswärts beim FCZ der gefeierte Held. Mit seinen Toren trägt er wesentlich dazu bei, dass Ludovic Magnin mit einem Lächeln im Gesicht zum Interview erscheint.

Patrick Lämmle

25.01.2026, 21:25

25.01.2026, 21:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel gewinnt den Klassiker gegen den FC Zürich auswärts mit 4:3.
  • Xherdan Shaqiri steuert drei Tore und einen Assist zum Sieg bei.
  • FCB-Trainer Ludovic Magnin ist nach dem Sieg sichtlich erleichtert, denn sein Trainerstuhl wackelt derzeit gewaltig.
Mehr anzeigen

FCB-Trainer Ludovic Magnin steht vor dem Klassiker massiv unter Druck. Denn spätestens nach dem Interview von Sportchef Christian Stucki im Anschluss an die 1:3-Pleite gegen Salzburg in der Europa League ist klar: Magnins Trainerstuhl wackelt. Siegen oder fliegen, so das Motto.

Entwicklung fehlt beim FCB. «Desolater Auftritt» – Sportchef Stucki zählt Trainer Magnin an

Entwicklung fehlt beim FCB«Desolater Auftritt» – Sportchef Stucki zählt Trainer Magnin an

Vor dem Spiel zeigt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler übrigens wenig Verständnis für besagtes Interview. «Die Aussagen haben mir nicht gefallen. Eigentlich hat Stucki in der Situation Magnin schon die Beine abgesägt!»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Gut für Magnin, dass Shaqiri am Sonntag einen Werkzeugkasten mit in den Letzigrund bringt. Vor dem Spiel lässt der FCB-Star primitive Provokationen schweigend an sich abprallen, umso lauter ist seine Antwort auf dem Platz. Shaqiri steuert auf dem Weg zum 4:3-Sieg drei Tore und einen Assist bei. Den Siegtreffer erzielt er in der 4. Minute der Nachspielzeit. Wahnsinn.

Highlights im Video. Shaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit

Highlights im VideoShaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit

Die Mitspieler wissen denn auch, bei wem sie sich zu bedanken haben. Und natürlich ist auch Ludovic Magnin sichtlich erleichtert. «Es war ein super Spiel für die Zuschauer, aber uns an der Seitenlinie hat es ein paar Nerven gekostet.» Er sei aber «unglaublich stolz auf die Mannschaft», wie sie auf den frühen Rückstand reagiert habe. «In diesem Moment wären viele Mannschaften zusammengebrochen, wir nicht. Das zeigt wieder einmal, dass die Kabine intakt ist und dass wir es zusammen gut haben.»

Die nächsten Prüfungen stehen bevor

Der Sieg gegen den FCZ ist allerdings nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. «Wir werden nächste Woche wieder zwei grosse Spiele haben und wir wollen mit dieser Mentalität weiterfahren», so Magnin. Gegen Viktoria Pilsen und den FC Thun müssen wohl erneut Siege her, ansonsten steht am 4. Februar im Cup-Viertelfinal gegen St.Gallen dann womöglich doch plötzlich ein anderer Trainer an der Seitenlinie.

Solche Gedanken lässt Magnin sicher nicht zu. Er sagt nach dem Spiel noch Folgendes: «Wichtig ist immer, ruhig zu bleiben. Und ich bin froh, dass der ganze Staff und der ganze Verein in diesen zwei, drei Tagen ruhig geblieben sind, trotz des ganzen Gewitters, das um uns herum war.»

Letztes Spiel für Ludovic Magnin?. Der FC Basel hat viel mehr als ein Trainerproblem

Letztes Spiel für Ludovic Magnin?Der FC Basel hat viel mehr als ein Trainerproblem

Die Highlights und weitere Stimmen zum Spiel

Zürich – Basel 3:4

Zürich – Basel 3:4

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

Primitive Provokation von einem FCZ-Fan – so cool reagiert FCB-Star Shaqiri

Primitive Provokation von einem FCZ-Fan – so cool reagiert FCB-Star Shaqiri

25.01.2026

Schmid über Shaqiri: «Er ist ein Magier»

Schmid über Shaqiri: «Er ist ein Magier»

25.01.2026

Kacuri: «Danke an Shaq, dass wir hier gewonnen haben»

Kacuri: «Danke an Shaq, dass wir hier gewonnen haben»

25.01.2026

Brecher: «Wir haben bei den Gegentoren zu viele Geschenke verteilt»

Brecher: «Wir haben bei den Gegentoren zu viele Geschenke verteilt»

25.01.2026

Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot
SBB bauen Tunnel von Zürich nach Winterthur
FBI-Chef: «So einfach ist das» +++ Bürgermeister bittet Nationalgarde um Hilfe gegen ICE
Eigentümer besorgt um Ruf und Werte ihrer Immobilien +++ Morettis verhaken sich bei Verhören in Widersprüche
«Stucki hat Magnin schon die Beine abgesägt» – doch dann kommt Shaqiri

YB-Profi schlendert vom Platz. Klose platzt im Live-TV der Kragen: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

YB-Profi schlendert vom PlatzKlose platzt im Live-TV der Kragen: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

Highlights im Video. Servette schafft in St.Gallen spektakuläre Wende und entführt drei Punkte

Highlights im VideoServette schafft in St.Gallen spektakuläre Wende und entführt drei Punkte

4:1-Sieg im Video. Thun führt YB im Berner Derby vor

4:1-Sieg im VideoThun führt YB im Berner Derby vor

Ex-Trainer Marc Schneider. «Ich traue Thun den Titel zu»

Ex-Trainer Marc Schneider«Ich traue Thun den Titel zu»

Schonungslose Kritik. Rolf Fringer analysiert, was bei YB alles falsch läuft

Schonungslose KritikRolf Fringer analysiert, was bei YB alles falsch läuft

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

25.01.2026

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

25.01.2026

Görtler: «Das war unsere schlechteste 2. Halbzeit der Saison»

Görtler: «Das war unsere schlechteste 2. Halbzeit der Saison»

25.01.2026

St.Gallen – Servette 2:4

St.Gallen – Servette 2:4

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

